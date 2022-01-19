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İsrail'de 70 Binden Fazla Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

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Sağlık Bakanlığının "aşırı yük" nedeniyle 3 gündür veri tablosunu güncelleyemediği ülkede gerçek vaka sayısının günlük 200 binlere yükseldiği tahmin ediliyor.
İsrail'de 70 Binden Fazla Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısının 70 binin üzerine çıktığını, ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Profesör Nachman Ash, İsrail Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, dün 71 bin 593 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Ancak İsrailli yetkili, gerçek vaka sayısının günlük 200 binlere kadar yükseldiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Ash, hastaneye yatırılan ağır hasta sayısının da 526'ya çıktığını aktardı.

"Aşırı yük" nedeniyle veri sistemi durdu

Bu arada Omicron varyantının etkisi altındaki ülkede Sağlık Bakanlığının veri tablosu 3 gündür güncellenmedi.

Bakanlık, veri kesintisinin bilgisayar sistemlerinde oluşan "aşırı yükten" kaynaklandığını açıkladı.

Profesör Ash, sorunun en kısa sürede çözüleceğini umduğunu sözlerine ekledi.

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