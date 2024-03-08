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İsrail'i uyaran ABD Başkanı Biden, insani yardım için Gazze sahiline liman kurulacağını duyurdu

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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'nde insani yardımı bir "pazarlık kozu" olarak kullanmama konusunda İsrail'i uyardı ve ateşkesin bir an önce sağlanması için çalıştığını söyledi.
İsrail'i uyaran ABD Başkanı Biden, insani yardım için Gazze sahiline liman kurulacağını duyurdu

Biden, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında iç politika, ekonomi, sosyal konular, dış politika ve demokrasiyle ilgili tartışmalar gibi birçok başlığa değindi.

Biden, konuşmasının Gazze ile ilgili bölümünde 7 Ekim'deki Hamas saldırısından "İsrail Holokost'tan sonraki en kanlı gününü yaşadı" diyerek bahsetti ve "İsrail'in Hamas'ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı olduğunu" savundu.

Biden, buna karşılık, İsrail'in saldırılarını yaparken sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğunu kaydederek, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı." şeklinde konuştu.

Gazze sahiline geçici liman kurulacak

Biden, Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini de açıkladı.

Söz konusu geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden şöyle konuştu:

"Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır, ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır. İsrail liderlerine bunu söyledim. İnsani yardım bir pazarlık unsuru ya da ikincil konu olamaz."

Ancak BM İnsani Yardım Ajansı yetkilileri, hava ve denizden yapılan yardımın kara yoluyla yapılan yardıma kıyasla yetersiz kalacağı uyarısında bulundu. BM, karadan yapılan yardımın hem daha etkili hem daha ucuz bir yöntem olduğunu belirtiyor. 

Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "asla boyun eğmeyeceğini" vurgulayan Biden, Ukrayna'ya askeri olarak sonuna kadar destek vereceklerini ve bunun için de destek paketinin Kongre'den bir an önce çıkması gerektiğini belirtti.

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