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İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son seçim anketi: Hangi parti ne kadar oy alıyor?

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İstanbul Ekonomi Araştırma’nın mayıs ayı anket sonuçları yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre, AKP'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 26.3 olarak belirlenirken MHP'nin oyu ise yüzde 6,0 olarak açıklandı. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP'nin oyu
İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son seçim anketi: Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Kararsızlar dağıltılmadan:

- AKP yüzde 26,3

- CHP yüzde 18,2

- İYİ Parti - yüzde 12,5

- HDP yüzde 9,6

- MHP yüzde 6,0

- Kararsız yüzde 14,1

- Oy kullanmayacağım yüzde 8,9

 DEVA Partisi yüzde 2,2

- Diğer yüzde 1,0

- Gelecek Partisi yüzde 0,9

- Saadet Partisi yüzde 0,4

Kararsızlar dağıtıldığında:

- AKP yüzde 33,9

- CHP yüzde 22,5

- İYİ Parti - yüzde 15,8

- HDP yüzde 11,9

- MHP yüzde 8,6

- DEVA Partisi yüzde 3,0

- Diğer yüzde 2,2

- Gelecek Partisi yüzde 1,1

- Saadet Partisi yüzde 0,9

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