İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son seçim anketi: Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Kararsızlar dağıltılmadan:
- AKP yüzde 26,3
- CHP yüzde 18,2
- İYİ Parti - yüzde 12,5
- HDP yüzde 9,6
- MHP yüzde 6,0
- Kararsız yüzde 14,1
- Oy kullanmayacağım yüzde 8,9
DEVA Partisi yüzde 2,2
- Diğer yüzde 1,0
- Gelecek Partisi yüzde 0,9
- Saadet Partisi yüzde 0,4
Kararsızlar dağıtıldığında:
- AKP yüzde 33,9
- CHP yüzde 22,5
- İYİ Parti - yüzde 15,8
- HDP yüzde 11,9
- MHP yüzde 8,6
- DEVA Partisi yüzde 3,0
- Diğer yüzde 2,2
- Gelecek Partisi yüzde 1,1
- Saadet Partisi yüzde 0,9
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