  • BIST 85.577
  • Altın 308,851
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir

» »
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, "Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum." dedi.
İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir

Avrupa'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen İtalya'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, ülkede halihazırda uygulamada olan sıkı karantina tedbirlerinin 3 Nisan'dan sonra uzayabileceğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle dünyada Çin'den sonra ikinci, Avrupa'da ise 2 bin 503 ölüm ve 31 bin 506 vaka ile başı çeken İtalya’da, geçen haftadan bu yana uygulamada olan karantinanın uzayabileceği sinyali geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, RAI 3'teki Agora programına katılarak, "Önümüze gelen sayılara ve duruma göre bir değerlendirmede bulunacağız. Bu uygulamayla İtalya'nın virüsten etkilenmeyen küçük bir bölümünü de korumuş oluyoruz. Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum. İlerleyen günlerde bir karar vereceğiz." dedi.

Bakan De Micheli, yurt dışından ülkeye dönmelerini sağladıkları vatandaşlarının da, 14 gün karantinada kalma süresine sorumlu şekilde davranarak uyma çağrısında bulundu.

Bu arada, Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da dün yaptığı açıklamada, ülkede 3 Nisan'a kadar tatil edilen okulların, bir süre daha kapalı kalabileceğinin işaretini vererek, sağlık otoritelerinin kendilerine daha fazla tehlike olmadığına yönelik güvence vermesinden sonra okulları açabileceklerini ifade etmişti.

Diğer yandan, La Repubblica gazetesinin haberinde de Cenova Üniversitesinden farklı alandan uzmanların katılımıyla yapılan bir çalışmayla virüsün yayılmasının 23 ile 25 Mart arasında zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, ülke genelini kırmızı bölge ilan ederek, serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan’a kadar askıya almıştı.

Conte, ayrıca 11 Mart'ta çıkardığı ek kararnameyle market ve eczaneler haricinde tüm ticari faaliyetlere de kısıtlama getirmişti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, karantina tedbirlerinin uygulamaya girdiği son bir haftalık dilim içerisinde 43 bin kişi hakkında karantina tedbirlerini ihlalden işlem yapıldığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinde Kovid-19 tespit edildi15 Mart 2020 Pazar 11:35
  • İngiltere'nin koronavirüs politikası gazetelerin başyazılarında: 'Bu bir kumar'15 Mart 2020 Pazar 10:22
  • İtalya'da koronavirüs: Ölü sayısı 1.441’e yükseldi, 1.518 kişi yoğun bakımda14 Mart 2020 Cumartesi 21:01
  • #CORONA Polonya ve Danimarka tüm yabancılara sınırlarını kapıyor13 Mart 2020 Cuma 23:33
  • #SonDakika Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü küresel salgın ilan etti11 Mart 2020 Çarşamba 19:45
  • Koronavirüs - Merkel: Virüs Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine bulaşabilir11 Mart 2020 Çarşamba 16:51
  • Dünyanın en büyük uydu fuarında 'Kovid-19' gölgesi11 Mart 2020 Çarşamba 15:16
  • Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 14 gün ara10 Mart 2020 Salı 20:59
  • İtalya’da hapishanelerde ‘corona’ isyanı: Yedi kişi hayatını kaybetti10 Mart 2020 Salı 14:19
  • Erdoğan Brüksel'e gidiyor08 Mart 2020 Pazar 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti