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Japonya Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren beşinci ülke oldu

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Japonya Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren beşinci ülke oldu, fakat aracın güneş pillerindeki sorun giderilmezse ilerleyen saatlerde uzay aracı ile iletişim kesilecek.
Japonya Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren beşinci ülke oldu

Bu başarıyla birlikte Japonya, ABD, Sovyetler Birliği, Çin ve Hindistan'ı takip ederek, Ay'a uzay aracıyla yumuşak iniş gerçekleştiren beşinci ülke oldu.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), SLIM adlı insansız uzay aracının Japonya saatiye 20 Ocak Cumartesi 00:20’de Ay'a başarılı bir yumuşak iniş gerçekleştirdiğini ve araçla iletişim sağlandığını duyurdu.

Ancak JAXA, muhtemelen yanlış açıda oldukları için güneş pillerinin güç üretemediğini ve aracın kendi pilleri bitene kadar Ay yüzeyinden veri toplamaya öncelik verildiğini açıkladı.

JAXA Başkan Yardımcısı Hitoshi Kuninaka, "SLIM kendi bataryasıyla çalıştırılıyor. İnişte elde edilen veriler uzay aracında saklanıyor ve şu anda bu verileri Dünya'ya geri göndererek, alabileceğimiz en fazla bilimsel veriyi almaya çalışıyoruz" dedi.

 

Aracın kendi pillerinin birkaç saat daha elektrik üretmesi bekleniyor. Pilinin bitmesinin ardından araçtan veri akışı da kesilecek.

Kuniaka, JAXA’nın Güneş'in açısı değiştiğinde, aracın fonksiyonlarını geri kazanmasını umduklarını söyledi.

Kuniaka, “Ay’da Güneş açısının değişmesi 30 gün sürer. Yani Güneş’in yönü değiştiğinde ve ışık farklı bir yönden geldiğinde, ışık güneş bataryalarını doldurabilir” dedi.

Japonya bu misyonuyla Ay’da su ve insan yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli diğer maddeleri bulmaya çalışacak.

Japonya'nın uzay ajansı ayrıca, Moon Sniper ismi verilen aracın kullandığı hassas iniş teknolojisi sayesinde oksijen, su ve yakıt kaynaklarının bulunma ihtimali olan Ay’ın engebeli kutuplarını keşfetmeyi umuyor.

SLIM projesi üzerinde yirmi yılı aşkın bir süredir çalışılıyordu ve bu, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın 2022'de OMOTENASHI iniş aracıyla iletişimini kaybetmesinin ardından Ay’a ikinci iniş girişimiydi.

Japonya, küçük asteroitlere iki kez başarılı bir şekilde iniş yaptı ancak Ay'a iniş, yerçekimi nedeniyle daha zor.

Japonya uzayda giderek daha büyük bir ağırlık kazanmak için Çin’e karşı ABD ile ortaklık kuruyor.

Japonya’da aynı zamanda uzay alanında çalışan birçok özel sektör girişimi de bulunuyor.

JAXA, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis programının bir parçası olarak Ay’a önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir astronot göndermeyi hedefliyor.

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