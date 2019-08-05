  • BIST 98.673
  • Altın 260,717
  • Dolar 5,5514
  • Euro 6,2100
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Japonya'da geliştirilen uçan otomobilin prototipi ile deneme uçuşu yapıldı.

»
Kyodo'nun haberine göre, devlete ait bilgi teknolojileri firması NEC AŞ, yazılımını geliştirmekte olduğu elektrikli uçan otomobilin prototipiyle bir dakikalık insansız deneme uçuşu yaptı.
Japonya'da geliştirilen uçan otomobilin prototipi ile deneme uçuşu yapıldı.

Kyodo'nun haberine göre, devlete ait bilgi teknolojileri firması NEC AŞ, yazılımını geliştirmekte olduğu elektrikli uçan otomobilin prototipiyle bir dakikalık insansız deneme uçuşu yaptı.

Chiba eyaletindeki Abiko tesisinde yapılan deneme uçuşunda, 148 kilogram ağırlığındaki araç, bir dakikalığına yerden 3 metre yükseldi. 

Uçuş ve konum belirleme için NEC'in geliştirdiği yazılımı kullanan prototipte 4 pervane bulunuyor.

NEC yetkilileri, şirket olarak aracı üretmeyi düşünmediklerini ancak yazılımlarının geliştirilen uçan otomobilde kullanılmasını umduklarını aktardı.

Japonya'da Cartivator adlı mühendislik şirketi, aralarında Panasonic ve Toyota Motor'un da bulunduğu 80 kadar firmanın da desteğiyle uçan otomobil geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2026'da kitlesel üretime geçmeyi planlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski RTÜK üyesi: RTÜK YouTube’u da denetleyebilir03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:36
  • WhatsApp'ta paylaşılan bu link'e sakın tıklamayın!03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:00
  • Eski RTÜK üyesi: RTÜK YouTube’u da denetleyebilir03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:09
  • Apple “dinlemeyi” durdurdu03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:02
  • Fight Kulüp’ün aldığı ‘dislike’ rekora koşuyor: Milyona yaklaştı02 Ağustos 2019 Cuma 21:30
  • Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun gezegen keşfedildi (VİDEO)02 Ağustos 2019 Cuma 20:16
  • Hollanda'da tüketiciler Philips'ten 1996-2006 yılları arasında aldıkları televizyon ve monitörlerin parasını geri istiyor02 Ağustos 2019 Cuma 13:16
  • Telefonlar bizi neden mahvediyor? Beynimiz mutlulukla zevkin farkını biliyor01 Ağustos 2019 Perşembe 20:10
  • İsmini Mars’a Gönderen 8 Milyon Kişinin 2,5 Milyonu Türk31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:15
  • Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı: 17.2 tonluk kamyonu havada tuttu31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti