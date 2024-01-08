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Jodie Foster: Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor

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Amerikalı oyuncu Jodie Foster, İngiliz Guardian gazetesine verdiği röportajda, kuşakların iş yaşamına olan bakışındaki farklılığa dikkat çekerek, Z kuşağından kişilerle çalışmanın "gerçekten sinir bozucu olabildiğini" söyledi.
Jodie Foster: Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor

Oscar ödüllü oyuncu, bu kuşaktan kişilerin iş ortamındaki bazı tavırlarını anlamakta zorlandığını da itiraf etti.

61 yaşındaki Foster "Şöyle şeyler yapabiliyorlar; 'Bugün iyi hissetmiyorum, işe 10:30'da geleceğim' gibi şeyler söyleyebiliyorlar" dedi.

Foster bir başka örnek olarak da, e-mail yazışmalarında dilbilgisi kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini söylediğinde, "Neden bunu yapayım ki, bu biraz sınırlayıcı değil mi?" gibi cevaplar aldığını belirtti.

Oyunculuk sektöründeki gençlere ne tavsiye vereceği sorusu yöneltilen Foster, "Ortaya kendilerine ait olan bir şeyi koymayı öğrenmeliler" dedi.

Öte yandan Z kuşağının en ünlü İngiliz aktörleri arasında yer alan Bella Ramsey'i öven Foster, 20 yaşındaki Ramsey'i "özgünlük timsali" olarak tanımladı.

Ramsey, The Last of Us ve Game of Thrones dizileriyle üne kavuştu.

Ramsey'in, tanıştıkları ödül törenine bir takım elbiseyle ve makyajsız katıldığına dikkat çeken Foster, kendi gençliğinde herhangi bir törene bu şekilde katılmalarının mümkün olmadığını ekledi ve "Çünkü biz özgür değildik. Umarım şu anki özgünlük hareketi onlara gerçek özgürlük imkanını sunar" dedi.

1990'ların ortaları ve 2010'ların başları arasındaki dönemde doğanlar "Z kuşağı" olarak kabul ediliyor.

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