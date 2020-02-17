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Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart organizasyonu için Perşembe günü buluşma çağrısı yaptı

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Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşünün organizasyonu için 20 Şubat Perşembe günü buluşma çağrısı yaptı.
Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart organizasyonu için Perşembe günü buluşma çağrısı yaptı

Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşünün organizasyonu için 20 Şubat Perşembe günü buluşma çağrısı yaptı.

Kolektiften yapılan yazıl açıklamada, 8 Mart’ta gerçekleştirilecek organizasyon için, saat 17.30’da Khora Kitap Café’de buluşulacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gelin 8 Mart’ta hep birlikte Lefkoşa sokaklarını doldurulması, şiddete karşı sesimizi sözümüzü yükseltelim, gelin emeğin değerini bir kez daha haykıralım, özgürlük için emek verelim.

Kadına şiddetin giderek arttığı ve buna rağmen hâlâ sığınma evi talebinin karşılanmadığı, muhafazakârlaşma yoluyla kadın özgürleşmesine sekte vurmaya çalışıldığı, üretimin ve emeğinin değerinin görmezden gelindiği günümüzde, ihtiyacımız olan en önemli şey dayanışmak ve örgütlenmektir.”

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