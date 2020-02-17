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Kadın kılığına giren Hamas militanları, İsrail askerlerini tuzağa düşürüp cep telefonlarını hacklemeye çalışmış

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Kadın kılığına giren Hamas militanları, İsrail askerlerini tuzağa düşürüp cep telefonlarını hacklemeye çalışmış
Kadın kılığına giren Hamas militanları, İsrail askerlerini tuzağa düşürüp cep telefonlarını hacklemeye çalışmış

İsrail ordusu, kadın kılığına girerek yolladıkları fotoğraflar veya görüntülü konuşma aracılığıyla kendileriyle iletişim kuran ve bir cep telefonu uygulamasını indirmelerini isteyen Hamas militanlarının onlarca askeri tuzağına düşürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre Gazze’yi yöneten Hamas’ın militanlarının hedefi askerlerin akıllı telefonlarını ‘hacklemek’ti.

Ordu sözcüsü Jonathan Concricus, “Askerleri onlarla iletişim kuran genç kadınlar olduklarına ikna etmişler. Neyse ki herhangi bir bilgi sızmadan durumu ortaya çıkardık ve oyunu bozduk” dedi.

Bunun son yıllarda Hamas’ın İsrailli askerlerin telefonlarından bilgi sızdırmaya yönelik üçüncü girişimi olduğunu belirten Concricus şöyle devam etti: “Ancak en gelişmiş, zekice yapılmış plan. Kendilerine kadın süsü veren, çok iyi İbranice konuşan Hamas üyeleri sığınmacı olduklarını belirterek askerleri kandırmaya çalışmış. Arkadaşlık kurduktan sonra birbirleriyle fotoğraf paylaşabilecekleri bir uygulamayı indirmeleri için uzantı (link) yollamışlar. Uygulama indirilince cep telefonuları ve bilgisayarlara girişi sağlayan bir uygulama. Uzantı açılır açılmaz bir virüs yüklüyor cihaza ve hacker’a bilgi, fotoğraf gibi telefondaki her şeye ulaşma şansı veriyor.”

‘İki düşman’ Hamas ve İsrail’in istihbarat savaşlarına dikkat çeken İsrail ordusu, geçmişte askerleri, cep telefonlarını kullanırken ‘hacker’lara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

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