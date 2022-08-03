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Kamacıoğlu: Hellim konusunda Rum tarafı bizi yok sayarak tek taraflı hareket etmeye çalışıyor

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, hellimin konusu ile ilgili BRT’de Manşet + programında değerlendirmelerde bulundu.
Kamacıoğlu: Hellim konusunda Rum tarafı bizi yok sayarak tek taraflı hareket etmeye çalışıyor

bir toplantı yapıldığını ve hellimin tescili konusunda yeni düzenlemeler yapılmak istendiğini aktaran Kamacığolu, 2024 yılına kadar belirlenen sürenin 2029 yılına kadar uzatılmasının amaçlandığını kaydetti.

Kamacıoğlu, bu konuyla ilgili olarak, Brüksel’de Hellim Koordinasyon Kurulu ile bağlantılı bir avukatları olduğunu ve bu avukat vasıtasıyla da bu konunun kendilerinden habersiz ilerlediğini ve böyle bir duruma karşı olduklarını bir yazı ile Brüksel’deki yetkililere iletmeyi planladıklarını söyledi.

Hellim için başka pazar arayışları içerisinde de olduklarına dikkati çeken Kamacıoğlu, Kasım ayı sonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte Moskova’da ticari bir ziyaret düzenleyerek Rusya pazarına girmeye çalışacaklarını ifade etti.

Kamacıoğlu, “buradaki ana argümanımız, hellim üreticilerimizi Rusya’ya)götürüp, Rusya pazarına girebilmektir. Bu savaşı avantaja çevirmek anlamında. Şu anda Rusya Avrupa’dan ürün almakta sıkıntı çekiyor. Onların dezavantajını biz avantaja çevirip buradaki hellimcilerimizinm birkaç Rus firmasıyla bağlantya geçmesiyle Rus pazarına girebilirsek çok ilginç bir Pazar olabilir bizim için…” dedi.

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