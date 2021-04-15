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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Prostat Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri

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Kocaismail, Karmi’de bulunan Crows Nest’in 12.00-21.00 saatleri arasında full menü servis yapacağını ve elde edilecek gelirden, derneğe yardım yapılacağını kaydetti.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Prostat Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Prostat Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde 4 Kale Ultra Maratonu’na katılıp elverişsiz hava koşulları nedeniyle tamamlayamayan Hüseyin Öngün’ün, maratonu 17 Nisan Cumartesi günü tamamlayacağını duyurdu.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, Öngün’ün 17.00- 17.30 arasında Karmi’ye ulaşacağını belirterek, Hüseyin Öngün’e destek vermek ve yardım yapmak isteyenlerin, maratonun tamamlanacağı saatlerde orda olması için çağrıda bulundu.

Kocaismail, Karmi’de bulunan Crows Nest’in 12.00-21.00 saatleri arasında full menü servis yapacağını ve elde edilecek gelirden, derneğe yardım yapılacağını kaydetti.

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