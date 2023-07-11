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"KAPLICA'DAKİ SU KESİNTİSİNDEN SORUMLU DEĞİLİZ"

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kaplıca’daki su kesintisinin bakanlığın sorumluluğunda olmadığını duyurdu
"KAPLICA'DAKİ SU KESİNTİSİNDEN SORUMLU DEĞİLİZ"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İskele Belediyesi’ne bağlı Kaplıca karavan bölgesinde yaşanan su kesintisinin, bakanlığa bağlı Su Dairesi’nin sorumluluğunda olmadığını açıkladı.

Bakanlık, suyun dağılım hatlarının belediyelerin uhdesinde olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İskele Belediyesi’ne bağlı Kaplıca karavan bölgesinde yaşanan su kesintisi Su Dairemizin sorumluluğunda değildir. Su Dairesi’nin yetkisi her belediyede olduğu gibi sınırları içerisindeki depolara kadar olup, suyun dağılım hatları belediyelerin uhdesindedir” denildi.

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