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Kapsülde uçak hızında yolculuk projesi: Hyperloop One kapanıyor

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SpaceX uzay şirketinin kurucusu Elon Musk'ın tüp içinde uçak hızında yolculuk vaat eden fütüristik ulaşım girişimi Hyperloop One çalışmalarını sonlandırıyor.
Kapsülde uçak hızında yolculuk projesi: Hyperloop One kapanıyor

Hyperloop One çalışanlarının işine son verilirken, girişimin bu yılın sonunda tamamen kapanacağı belirtildi. 

Girişimci Elon Musk'ın hayali olarak 2014 yılında başlanan proje, bu süreçte 450 milyon dolar yatırım çekmeyi başardı. 

Havasız tüpler içinde uçak hızında ulaşım sağlanması planlanan projenin gerçeğe dönüşme durumunda Los Angeles'tan San Francisco'ya yalnızca 30 dakikada ulaşmak mümkün olabilecekti. 

Projenin teorisyeni Musk, yolcu veya kargo taşıyan aerodinamik alüminyum kapsüllerin, neredeyse havasız bir tüp içerisinde saatte bin 225 kilometre hıza kadar itilebileceğini öne sürdü. 

Musk'ın 'beşinci ulaşım şekli' olarak nitelediği girişimde kapsüllerin yer altından veya direkler üzerinde yükseltilen tüpler içinden geçmesi planlandı.

Hyperloop projesi 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde tanıtılmıştı Hyperloop projesi 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde tanıtılmıştı

2014 yılında kurulan şirket yatırımcı girişleri ile isim değişiklikleri yaparken, teknolojinin güvenliğini ve uygulanabilirliğini test etmek için Nevada'da bir test pisti inşa etmek de dahil olmak üzere birçok önemli adım attı.

Şirket 2020 yılında ilk ve tek insanlı testini gerçekleştirdi. Ancak kapsül yalnızca saatte 160 kilometre hıza ulaşarak hedefin çok gerisinde kaldı. 

Virgin Havayolu'nun sahibi ve uzay turizmi alanında da çalışmalar yürüten Virgin Group CEO'su milyarder girişimci Richard Branson'ın projesi olan Virgin Hyperloop yetkilileri gelinen aşamayı 'büyük bir adım' olarak nitelendirmişti

Proje 'finansal olarak ulaşılması imkansız ütopik vizyon' olarak eleştirirken, Bloomberg şirketin 31 aralık 2023'de kapanacağını duyurdu. 

Bloomberg'ün haberine göre varlıklarını satan şirket ofislerini kapatırken çalışanların da sözleşmelerini sonlandırıyor.

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