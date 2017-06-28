Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan duyuruya göre, 100 baş kuzu, 5 baş tosun, 8 baş inek, 6 baş damızlık dişi düve ve 20 baş keçi, kapalı zarf yöntemi ile, canlı ağırlık üzerinden satılacak.

Duyuruda, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı belirtildi.

İhaleyi kazananlar en geç 12 Temmuz tarihine kadar hayvanları almak zorunda olacak ve 12 Temmuz mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan inekler Çömlekçi, diğer hayvanlar ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğinde görülebiliyor.

Tekliflerin en geç 4 Temmuz Salı saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.