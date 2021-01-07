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Kaymakcı: Kıbrıs’ta İki Tarafın Kabul Edeceği Kalıcı Bir Anlaşma İstiyoruz

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Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kıbrıs konusunda eski parametrelerle yeni bir çözüm arayışının bulunmasının mümkün olmadığına dikkati çekti.
Kaymakcı: Kıbrıs’ta İki Tarafın Kabul Edeceği Kalıcı Bir Anlaşma İstiyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun  “Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri” konulu web konferansında Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunan Faruk Kaymakcı, “Bizim istediğimiz, iki tarafın kabul edeceği kalıcı, köklü bir çözüm bulunması.” dedi.

Kaymakcı, Kıbrıs konusunda eski parametrelerle yeni bir çözüm arayışının bulunmasının mümkün olmadığına işaret ederek,  Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz enerji denkleminin de olamayacağına dikkati çekti.

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