Kazada ölü sayısı 3'e çıktı... Korkunç ayrıntılar var!

Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun 14 – 15 kilometreleri arasında, Elliot KANAFEMA (E-) yönetimindeki ZLZ 634 plakalı araç önce bariyerlere çarptı, aradan 10 dk geçtikten sonra LA 951 Plakalı araç ile seyreden Abdullah Sadık kaza yapan araca arkadan çarptı.. Ölü sayısı 3’e çıktı…

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 20.10.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun 14 – 15 kilometreleri arasında, Elliot KANAFEMA (E-) yönetimindeki ZLZ 634 plakalı araç ile Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır.

Kazanın meydana gelişinden takriben 10 dakika sonra, aynı istikamete doğru, yönetimindeki LA 951 plakalı araç ile seyreden Abdullah SADIK (E-67), kontrolü kaydedip bariyerlere önceden çarpan ZLZ 634 plakalı araca arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu, ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot KANAFEMA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean MARUFA (E-23) olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Kazada ağır yaralanan ZLZ 634 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Electıous VHERE (K-22) ve Tınashe BVEPFE (E-) ile kazada hafif yaralanan LA 951 plakalı araç sürücüsü Abdullah SADIK Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Kazada ağır yaralanan şahıslardan biri daha yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti, hafif yaralanan şahıs ise acil serviste müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.