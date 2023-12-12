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KEMA: Geçen yıldan daha yoğun bir çam kese böceği zararlısıyla karşı karşıyayız

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Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, geçen yıldan daha yoğun bir çam kese böceği zararlısıyla karşı karşıya olunduğunu ve geçen yıl mücadele sisteminin gerektirdiği hiçbir tedbirin alınmadığını ifade etti.
KEMA: Geçen yıldan daha yoğun bir çam kese böceği zararlısıyla karşı karşıyayız

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Başkanı İlkay İlseven, yoğun bir çam kese böceği zararlısıyla karşı karşıya olunduğunu açıkladı ve konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tek etkili mücadele yönteminin havadan biyolojik larvasit uygulaması olacağını ifade eden İlseven, dünyada bu yoğunluktaki bir zararlıyla başka yöntemler kullanılarak çözüldüğünün görülmediğini vurguladı.

KEMA Başkanı İlkay İlseven yazılı açıklamasında geçen yıl çevre örgütleri ve halkın tepkisi üzerine Orman Dairesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalanan iş birliği protokolüne rağmen çam kese böceğiyle mücadele konusunda hiçbir şey yapılmadığını kaydetti.

İlseven, “başarısız olacağı aşikar” olarak nitelediği protokolün amacının tepkileri YDÜ’nün üzerine atarak baskılardan kurtulmak olduğunu savundu.

İmzalanmasının üzerinden bir yıl geçen protokol uyarınca neler yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını isteyen İlseven, “Hiçbir şey yapmadıkları için söyleyecekleri hiçbir şey olmayacaktır” dedi.

Çam kese böceğine karşı yapılacak mücadele için bütçeye hiçbir ödenek konmadığını, bilimsel çalışma yapacaklarını açıklamalarına rağmen YDÜ ile üniversitenin böcek yoğunluğunun tespiti için bile gerekli çalışmayı tam olarak yapamadığını, veri toplayamadığını dile getiren İlseven, “Sistem kuracaklarını açıkladılar ama 2000’li yıllarda iki toplumlu olarak oluşturulan sistemin gereklerini bile yerine getiremediler. Predatör böcek (colosoma) üreteceklerini açıkladılar tek bir âdetini bile üretemediler” dedi.

“ŞOV AMAÇLI BAZI ÇALIŞMALAR YAPILACAĞI BİLGİSİNİ ALDIK”

İlseven şunları ifade etti:

“Yoğun popülasyonun yaratacağı büyük tahribat nedeniyle oluşacak tepkilere karşı, hiçbir amaca hizmet etmeyecek, şov amaçlı bazı çalışmaların yapılacağının bilgisini aldık. Bir tek ilaçlama makinesi ile yerden yol kenarlarındaki ağaçları ilaçlayacaklar. Bu amaçla temin edilen 600 litre ilaç toplamda ancak 300 hektar bir alanı ilaçlamaya yeterli olacaktır. Bu da 30,000 hektar kızılçam ormanının ancak % 1’ine denk gelmektedir.”

Bu uygulamanın göstermelik, şov amaçlı, halkı aldatmak ve yanıltmaktan başka bir şey olmadığını belirten İlseven yetkililere seslenerek, “Uyanın artık. Halkımızla alay etmekten vazgeçin. Ormanlarımız büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır” dedi.

“ÇAM KESE BÖCEĞİ 1’E 250 KATLANARAK ARTIYOR, ÖNÜMÜZDEKİ YIL SALGIN DURUMUNA GEÇEBİLİR”

Çam kese böceği popülasyonu her yıl bire iki yüz elli katlanarak artış göstereceğinden önümüzdeki mücadele döneminde salgın durumuna geçebileceği uyarısında bulunan İlseven,  halk sağlığını da düşünerek önümüzdeki döneme kadar ivedi ve radikal önlemler alınmalaıdır” dedi.

“TEK ETKİLİ VE ANA MÜCADELE YÖNTEMİ HAVADAN BİYOLOJİK LARVASİT UYGULAMASI OLACAKTIR”

Böcek yoğunluğunu zarar eşit değerinin altına düşürecek tek etkili ve ana mücadele yönteminin havadan biyolojik larvasit uygulaması olacağını ifade eden İlseven, dünyada bu yoğunluktaki bir zararlı ile başka yöntemler kullanılarak çözüldüğünün görülmediğini belirtti.

İlseven, çevre örgütlerinin bu mücadele yöntemine destek vermesini gerekçelerini ise şöyle açıkladı:

“Bütün ileri ülkelerin kullandığı etkili ( % 98-99 başarı) ana mücadele yöntemi olması;  böcek, ağaçlara zarar vermeden çok kısa bir dönem (10-15 gün) içerisinde uygulanmanın tamamlanması; diğer mücadele yöntemlerine göre daha ekonomik olması (yapılan araştırmalarda en ucuz yöntem olduğu kanıtlanmıştır)”.

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