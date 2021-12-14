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Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası Yapıldı

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Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası Yapıldı
Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası Yapıldı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde Kempo Gençlik kupası şampiyonası yapılıdı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyle İskele Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda gereçekleştirilen Kempo Gençlik kupası şampiyonaya 9 üye kulübün 90’a yakın sporcuların katılımıyle gerçekleştirilirken, organizasyonu Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı Halis Avşar da takip etti.      

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Aziz Spor Derneği Zirvede

Kempo Savunma Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyle gerçekleştirilen ve 75 sporcunun katıldığı Kempo Gençlik Kupası şampiyonasında Aziz Spor Derneği birinci olurken, Cyprus Bullions Spor Derneği ikinci, Mağusa Spor İhtisas Derneği ise üçüncü oldu.

Birazillan Jiu Jitsu Şampiyonası  

Kempo Savunma Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyle gerçekleştirecek Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez Birazillan (Brezilya) Jiu Jitsu (BJJ) şampiyonası da gerçekleştirildi. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları merkez hakem komite başkanı Vedat Yayar, hakem Cuma Öztürk,  BJJ teknik komite başkanı Juliano ba Qrageti, dereceye giren takımlara kupaları Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç tarafından verildi.

Antrenör ve Hakem Eğitim Gelişim Semineri

Kempo Savunma Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyle gerçekleştirilen Kempo Gençlik Kupası Şampiyona açılış maç öncesi antrenör hakem semineri yapıldı. Antrenör ve hakem eğitim gelişim semineri Kempo (IKF) Uluslarası hakemlerinden Türkiye Merkez Hakem Komitesi başkanı Sihame Soghar Özçiçek tarafından verildi.

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Şubat 2022 Yılında Genel Kurul Yapılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç yaptığı açılamada, Kempo Gençlik kupası şampiyonası, ülkemizde ilk kez Brezilya Jiu Jitsu (BJJ) turnuvası da gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, antrenör ve hakem eğitim gelişim semineri de yapılarak 2021 yıl sonu faaliyetlerini tamamladıklarını belirtti. Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı Halis Avşar misafir olarak yarışmaları yerinde takip ettiğini belirten başkan Mehmet İngenç, Şubat 2022 yılında yapılacak genel kurul sonrasında 2022 yıllık faaliyet programına başlayacaklarını söyledi.

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