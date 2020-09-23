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Kendisine güldü diye 2 kişiyi bıçaklamıştı

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Girne’de 9 Eylül tarihinde meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak aranan ve geçtiğimiz hafta sonu tutuklanan zanlı Ahmet Karacuva  dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kendisine güldü diye 2 kişiyi bıçaklamıştı

Girne’de 9 Eylül tarihinde meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak aranan ve geçtiğimiz hafta sonu tutuklanan zanlı Ahmet Karacuva  dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Aslan, zanlı Ahmet Karacuva’nın 9 Eylül 2020 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kar Market isimli iş yerinin güney kısmında kaldırım üzerinde kimliği meçhul erkek bir şahısın, kendisine güldüğü gerekçesiyle Girne'de sakinler Enes Bayhan ve Cengiz Atila’nın boğazlarını sıkarak darp edip tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı Cengiz ATİLA'nın karnına 2 kez, göğüs kısmına 1 kez sokup, Enes BAYHAN'ın da sağ el kısmına sallayıp yüzeysel sıyrık oluşmasına neden olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis olayın akabinde başlatılan soruşturmada birçok kamera kayıtlarının incelendiği ve zanlının Ahmet Karacuva olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının 19 Eylül tarihinde tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması  ve iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

 

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