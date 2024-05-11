Kendisini bar dışına çıkaran güvenlik görevlisini öldürmeye çalıştı!

11.05.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bar önünde, kendisini mekandan dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, E.K.(E-21) 183 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile söz konusu barda güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P.(E-25)’yi sol göğüs kısmından ağır şekilde yaralayıp taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettikten sonra, bıçağı yine barda çalışan Y.U.(E-22)’ya doğru sallayıp sol omuz kısmından yaralanmasına sebep olmuştur.
Olay sonucu yaralanan K.P. ve Y.U., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. E.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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