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Kendisini bar dışına çıkaran güvenlik görevlisini öldürmeye çalıştı!

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Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bar önünde çıkan kavgada alkollü genç, kendisini bar dışarısına çıkaran güvenlik görevlisini öldürmeye çalıştı.
Kendisini bar dışına çıkaran güvenlik görevlisini öldürmeye çalıştı!

11.05.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bar önünde, kendisini mekandan dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, E.K.(E-21) 183 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile söz konusu barda güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P.(E-25)’yi sol göğüs kısmından ağır şekilde yaralayıp taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettikten sonra, bıçağı yine barda çalışan Y.U.(E-22)’ya doğru sallayıp sol omuz kısmından yaralanmasına sebep olmuştur.

Olay sonucu yaralanan K.P. ve Y.U., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. E.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

 

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