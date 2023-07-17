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Kıbrıs sorunu için Eylül ayına kadar yoğun hazırlık

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Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için gereken önkoşulların sağlanabilmesine yönelik yoğun hazırlıklar yapıldığı ve tüm dikkatlerin, bu dönemde yapılacak temaslara çevrildiği bildirildi.
Kıbrıs sorunu için Eylül ayına kadar yoğun hazırlık

Fileleftheros gazetesi, “Ankara’dan Karşılık Bekleniyor… Kıbrıs Sorunu İçin Eylül Ayına Kadar Ön Hazırlıklar” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, geçen hafta farklı diplomatik düzeylerde yapılan temasların ardından görüntünün daha da netleştiğini ve topun artık Ankara’da olduğunu yazdı.

Gazete, BM’den yetkililerin önümüzdeki dönemde Kıbrıs’taki yetkililerle yapacağı temaslarla ön hazırlıkları başlatacağını ve buna paralel olarak Ankara’ya yönelik bazı girişimlerde bulunacağını kaydetti.

Türk tarafının, Kıbrıs sorunundaki bu yeni çabaya olumsuz yaklaşmadığını belirten gazete, bunun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB-Türkiye ilişkilerini canlandırmaktaki isteğiyle bağlantılı olduğunu yazdı.

Gazete, AB-Türkiye ilişkilerinin canlanmasıyla, Kıbrıs sorununun da masaya yatırılabileceğini ve Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu ile bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tüm müdahil taraflarla görüşme imkanı bulacak olmasının da dönüm noktası olacağını belirtti.

PROKOPİU: ÖNCELİĞİMİZ KIBRIS SORUNUNUN TÜM KIBRISLILARIN HAKLARINI GARANTİ ALTINA ALACAK ŞEKİLDE ÇÖZÜLMESİDİR

Gazete devamla, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu’nun dün düzenlenen bir anma törenindeki konuşmasında, Kıbrıs sorununun tüm Kıbrıslıların haklarını garanti altına alacak şekilde çözülmesinin, Nikos Hristodulidis Hükümeti’nin önceliği olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Prokopiu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB’nin BM himayesindeki Kıbrıs sorunu müzakerelerine daha aktif katılımı konusundaki önerisinin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için fırsat yarattığını ifade etti.

“ERDOĞAN’IN AB’YE 180 DERECELİK DÖNÜŞÜ VE KIBRIS KARŞISINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ”

Öte yandan Politis gazetesi ise, “Erdoğan’ın AB’ye 180 Derecelik Dönüşü ve Kıbrıs Karşısındaki Yükümlülükleri” başlığıyla aktardığı haberinde, AB’den üst düzey bir yetkilinin, AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın gözden geçirilmesinin yolunun Ankara Protokolü’nden geçtiğini söylediğini yazdı.

Habere göre söz konusu yetkili, Gümrük Birliği Anlaşması’nın şu anda kötüye doğru giden Türk ekonomisine devasa ek getiriler sağlayacağını; ancak bu anlaşmanın uygulanabilmesi için öncelikle Ankara Protokolü’nün uygulanması ve Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanıyıp, havaalanları ve limanlarını açması gerektiğini kaydetti.

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