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“Kıbrıslı Rumların yüzde 53’ü Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşamayı istiyor”

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İki toplumlu Doğu Akdeniz Düşünce Kuruluşu, Kıbrıs sorununa ilişkin bütünlüklü çözüm önerini açıkladı.
“Kıbrıslı Rumların yüzde 53’ü Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşamayı istiyor”

“Kıbrıslı Rumların yüzde 53’ü Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşamayı istiyor”
 

İki toplumlu Doğu Akdeniz Düşünce Kuruluşu, Kıbrıs sorununa ilişkin bütünlüklü çözüm önerini açıkladı.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Sorununun Çözümü Ellerimizde” başlıklı haberinde 12 üyeden oluşan iki toplumlu Doğu Akdeniz Düşünce Kuruluşu’nun Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm önerileri yanında kısa bir süre önce CMRC tarafından, bin 247 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına da yer verdi.

Ankette, Kıbrıslı Rumların yüzde 53’nün Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşamayı istediği, yüzde 42’sinin ayrı yaşamayı tercih ettiği, yüzde 5’nin ise fikrinin olmadığı sonucu ortaya çıktı.

Ankette ayrıca katılımcıların yüzde 36’sı iki kesimli, iki bölgeli federasyon,  yüzde 14’ü üniter devlet, yüzde 27’si bölünmeye eşdeğer çözümler, yüzde 13’ü mevcut durumun devamı şeklinde yanıt verirken yüzde 10’u fikir beyan etmedi.

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinden yana olan Kıbrıslı Rumların çoğunlukta olduğu, bu düşünceyle birlikte iki toplumlu Doğu Akdeniz Düşünce Kuruluşu’nun, tüm tarafların kabul etmesi mümkün olan Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bütünlüklü ve dengeli bir öneri hazırladığı açıklandı.

Önerinin maddelerine geniş bir şekilde yer veren gazete önerilerin ayrıntılarının da https://eastmed-thinktank.com şeklindeki internet adresinden de bulunabileceğini belirtti.


İşte öneriler

  • Kıbrıs’ın tek uluslararası temsiliyet, tek egemenlik ve tek vatandaşlık temelinde birleşmesi.
  • İki kesimli iki toplumlu federasyon modelinin benimsenmesi
  • Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, federal Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüşmesi; dönüş tarihinin başlamasından itibaren Türk ve Yunan askerlerinin tümünün adadan çekilmesi
  • Kıbrıslıların da dahil olacağı Avrupa Birliği polis ve askeri kuvvetleri aracılığıyla Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara yönelik güvenlik sağlanması
  • Evlerine dönemeyecek ve dönmesi mümkün olmayan göçmenlerin “çift yörünge” (parça) temelinde tanzim edilmesi
  • Tüm Kıbrıs’ta tek para birimi ve ortak piyasa, iki toplumdaki kültürel mirasa saygı duyulması
  •  İki kurucu devletlerin başkanlarının her devlete ait seçmenler tarafından seçilmesi; siyasi eşitlik ve etkin katılım hakkının (federal düzeyde alınacak tüm kararlarda her kurucu devleti tarafın 1 olumlu oy) kabul edilmesi
  • Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının,  federal hükümetinkine benzer bir temelde ortak yönetilmesi
  • Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dili kabul edilmesi
  • Türkiye’nin rolünün önemli bir bölgesel unsur olarak kayda geçirilmesi.
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