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Kıbrıslı Türk Doktor, Profesör Sedat Tellaloğlu koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti

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Kıbrıslı Türk Doktor, Profesör Sedat Tellaloğlu koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti
Kıbrıslı Türk Doktor, Profesör Sedat Tellaloğlu koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti

Kıbrıslı Türk Doktor, Profesör Sedat Tellaloğlu koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti.

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Kıbrıslı Türk doktor Prof. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tellaloğlu, bir süredir koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İstanbul Üniversitesi’nin twitter adresinden yapılan açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

85 yaşındaki Tellaloğlu, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak görev yapmıştı.

27 Mart 1935’te Lefkoşa’da dünyaya gelen Tellaloğlu ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Bir dönem Çetinkaya futbol takımında yer aldı.

Ardından Türkiye’ye gelen ve tıp öğretimini tamamlayan Tellaloğlu, bir süre İngiltere’de görev yaptıktan sonra 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne geçti.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi Tellaloğlu’nun uzmanlık tezi olurken, Çapa Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde yer edindi.

Tellaloğlu, 1983 yılında İstanbul’da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etti, Türkiye’de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında önemli rol oynadı.

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