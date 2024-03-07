Kıbrıs’ta bir ilk: çocuklar çevreyi korumayı mobil oyun ile öğreniyor

Çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici mobil oyun: eco-hero

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi kapsamında, çocuklara çevreyi korumak için yapabileceklerini eğlenceli şekilde öğretmeyi hedefleyen bir mobil oyun tasarlandı.

Yeşil Bilezik Projesi, sürdürülebilir çevre eğitimi model ve mekanizmaları oluşturup uygulayarak, öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor. Proje, bu amaca hizmet eden eğitim programlarına ek olarak birçok farklı aktivite ve uygulamayı da içeriyor. Çevre korumaya yönelik tutum ve davranış gelişimini destekleyici mobil oyun da bunlardan bir tanesi.

Teknolojik gelişmeleri ve yeni nesillerin değişen zekâ biçimlerini göz önüne alarak tasarlanan eğitici mobil oyun EcoHero, çocuklara bütünsel bir şekilde ulaşabilmenin ve onlarla iletişim kurabilmenin bir parçası olarak ele alındı.

Hedef Kitleye Uygun ve Güvenli Tasarım

İlkokul ve ortaokul düzeyi çocuklara yönelik olarak tasarlanan EcoHero oyunu, yerel ile ilişkilendirilmiş eğitici ve çevreci yaklaşımlarıyla çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici nitelikler taşıyor.

Oyun, tercihlerine ilişkin odak grup araştırmalarından yola çıkarak hedef yaş grubunun ilgisini çekecek şekilde ve yaş grubuna yönelik kabul görmüş güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlandı.

EcoHero, hedef yaş grubunun ilgisini çekmek için koşma, atlama ve çeşitli nesneleri toplama gibi popüler oyun unsurlarını içeriyor. Oyunda yer alan her bölümün sonunda ise toplanan atıklar geri dönüşüm için uygun atık kutularına ayrıştırılıyor.

Oyundaki temel amaç çocuklara çevreyi temiz tutma davranışını benimsetmek, çevreyi korumaya yönelik tutum geliştirmelerini desteklemek ve farklı atık türleri hakkında bilgi vermek. Ayrıca oyuna çevre okuryazarlık düzeyini geliştirici nitelikte sorular içeren bilgilendirici soru kutuları da entegre edildi.

Ravelin, Salamis, Othello ve Desdemona, Mağusa Suriçi’nin ve Salamis Ormanı’nın Geleceğini Kurtarıyor

EcoHero’da oyuncular Ravelin, Othello, Salamis ve Desdemona isimli karakterlerden birini seçip Mağusa Suriçi’ni veya Salamis Ormanı’nı çöplerden kurtararak kahraman oluyor ve topladıkları atıkları doğru şekilde ayrıştırarak sürdürülebilir bir dünyaya katkı koyuyor.

EcoHero, çocuklara onları bazen sıkarak ya da üzülmelerine sebep olarak öğretilmeye çalışılan değerlerin, kendi yaşadıkları coğrafya ve kültür ile bağlantı kurmalarına da elverecek şekilde ve eğlendirerek öğretilmesi yolunda atılmış örnek bir adım niteliğinde.

EcoHero, Kıbrıs’ta daha önce benzer nitelikte bir mobil uygulamanın yapılmamış olması ile de dikkat çekiyor.

Oyun Türkçe ve İngilizce Olarak hem iOS hem de Android İşletim Sistemlerinde

Oyun hem iOS hem de Android işletim sistemlerine uygun olarak ve her türlü cep telefonu ve tablete uyumlu şekilde erişime açıldı.

EcoHero, Google Play veya Apple Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir ve Türkçe veya İngilizce dilinde oynanabilir. Tanıtım görselinde yer alan QR kodları okutalarak da oyuna kolayca erişilebilir.