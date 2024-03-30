  • BIST 9142.4
  • Altın 2321.249
  • Dolar 32.3855
  • Euro 34.8742
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

KITSAB, Moskova turizm fuarında... "Rusların KKTC ilgisi artıyor"

» »
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Asbaşkanı Oğuz Akançay, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya'daki turizm pazarında ivme kazanacağını ve Türkiye ile iş birliği sayesinde güzel sonuçlar alacaklarını söyledi.
KITSAB, Moskova turizm fuarında... "Rusların KKTC ilgisi artıyor"

Akançay, turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği Moskova Uluslararası Turizm Fuarı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin Rus pazarını kaybettiklerini anlatan Akançay, Güney Kıbrıs'ın da Rus pazarını kaybeden ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Akançay, Rusya'nın dost bir ülke olduğunu ifade ederek, "Şu an Güney Kıbrıs yok. Şu an Kuzey Kıbrıs var. Biz şu an Rusya'yı dost biliyoruz. Bu zamanda da bu savaş ortamında buraya gelip fuara katılıyoruz." diye konuştu.

Moskova'da verimli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Akançay, "İyi bir ivme kazanmak için burada gerek operatörlerle gerek ilgili kişilerle güzel görüşmelerimiz oldu. 2024 yılı, biliyorsunuz, bir iki ay sonra yaz sezonu başlıyor ama biz 2025'in de şu an planlamasını yapıyoruz. 2026'nın da yapıyoruz. Yani sadece 2024'ten bahsetmek olmaz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye ile iş birliğinin önemi

 

Fuar kapsamında güzel bir stant kurduklarını kaydeden Akançay, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

KKTC'nin, Rusya turizm pazarında önemli bir tatil noktası haline geleceğini vurgulayan Akançay, "Temaslarımız kapsamında, Rusya havalimanlarından Ercan Havalimanı'na, Türkiye üzerinden kolaylıkla ulaşım sağlanabileceğini ele aldık. Rus vatandaşlarının rahatlıkla Ercan Havalimanı'nı kullanmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Akançay, Türkiye'nin Antalya ve diğer şehirleriyle çok iyi bir turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, "Biz de bundan yararlanmak istiyoruz. O yüzden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ercan Havalimanı'na yeni bir terminalin inşa edildiğini ve uçuşlarla ilgili kolaylık yaşanmasını halinde turizmde ivme kazanacaklarını belirten Akançay, "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs olarak, iki Türk devleti olarak burada bulunuyoruz. O yüzden güzel bir iş birliği yaparak sonuçlara varacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Rusların KKTC ilgisi artıyor

Akdeniz bölgesinin önemli turizm ülkelerinden KKTC, her yıl yaklaşık 2 milyon turist ağırlıyor.

Özellikle Ukrayna savaşının ardından Rus turistlerin ülkeye yönelik ilgisi artarken, KKTC yetkilileri Rusya'da turizm tanıtımlarına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Rus basınına geçen yıl yansıyan haberlerde, Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı bildirilmişti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Nisan’da BM Genel Sekreteri ile görüşecek30 Mart 2024 Cumartesi 11:11
  • Yağmur yok… Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek!30 Mart 2024 Cumartesi 10:58
  • Kumyalı-Ziyamet ana yolunda korkutan kaza: 4 yaralı30 Mart 2024 Cumartesi 10:48
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 3 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı30 Mart 2024 Cumartesi 10:39
  • LTB duyurdu: Rauf Denktaş Caddesi’nde yama çalışması yapılacak30 Mart 2024 Cumartesi 10:36
  • Yaz saati uygulaması yarın başlıyor30 Mart 2024 Cumartesi 10:34
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 417 Sürücü Rapor Edildi30 Mart 2024 Cumartesi 10:26
  • Polisten 'sahte dolar' uyarısı...30 Mart 2024 Cumartesi 10:19
  • Lojmanlardaki 72 bin 500 TL'yi çaldı!30 Mart 2024 Cumartesi 10:12
  • UNFICYP panel düzenleyecek30 Mart 2024 Cumartesi 09:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti