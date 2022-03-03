Kızlar Manastırı’nda ‘Kolektif Yansıma’ sergisi

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi tarafından organize edilen ‘Kolektif Yansıma‘ sergisi, Trabzon Kızlar Manastırı’nda açıldı.

Dünyaca ünlü İran asıllı Amerikalı sanatçı Shirin Abedinirad’ın hazırladığı, Ayça Okay’ın küratörlüğünü yaptığı sergi için Kızlar Manastırı’nın farklı noktalarına aynalardan yapılmış eserler yerleştirdi. Hedef, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, insani değerlere ve kadının toplumdaki önemine dikkat çekmek.

Serginin açılış konuşmasını yapan Beril Başaran şunları söyledi: “2018 yılında yolum dostlarım sayesinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi’yle kesişti ve 11 genç kızımıza burs verdik. Mina’nın Çocukları projesi de bu parlak genç kızların başından sonuna inşa ettiği ve bana hediye ettiği bir projedir. 11 kişi başladığımız bu yolda her geçen gün katlanarak devam ediyoruz. Çağdaş sanat da, bilimle sanatı bir arada yürütmeyi hedeflediğimiz bu yolda bizim için önemli bir açılım oldu. Güncel sanatın evrensel dilini kendimizi anlatmak ve ülkemizde farklı coğrafyalarda farkındalık yaratmak için kullanıyoruz.”

Aynaları eserlerinde kullanma konusunda alanındaki en usta sanatçılar arasından gösterilen Shirin Abedinirad da şunları kaydetti: “Kızlar Manastırı kadınların bir şeyler ürettiği ve geçimini sağladığı çok özel bir mekan. Mina’nın Çocukları projesi de tıpkı Manastırın kuruluş amacı gibi kadınları güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu projede eserlerimle kadınları cesaretlendirmek ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için aynadaki yansımalarına bakmalarının yeterli olduğunu eser yerleştirmelerimle anlatmaya çalışıyorum.”

Mina’nın Çocukları Projesi

Mina’nın çocukları projesi, 11 Mart 2018’de arkadaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu uçağın İran’da düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başarın’ın adını yaşatmak için yürütülen bir sosyal sorumluluk projesi. Proje, genç kızlara yetkinlik kazandırmayı, 10-14 yaş aralığında ihtiyaç sahibi çocukları geleceğin güçlü, örnek bireyleri olabilmesini amaçlıyor