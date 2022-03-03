  • BIST 2.023,29
  • Altın 876.501
  • Dolar 14.1366
  • Euro 15.6041
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Kızlar Manastırı’nda ‘Kolektif Yansıma’ sergisi

»
Kızlar Manastırı’nda ‘Kolektif Yansıma’ sergisi
Kızlar Manastırı’nda ‘Kolektif Yansıma’ sergisi

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi tarafından organize edilen ‘Kolektif Yansıma‘ sergisi, Trabzon Kızlar Manastırı’nda açıldı.

Dünyaca ünlü İran asıllı Amerikalı sanatçı Shirin Abedinirad’ın hazırladığı, Ayça Okay’ın küratörlüğünü yaptığı sergi için Kızlar Manastırı’nın farklı noktalarına aynalardan yapılmış eserler yerleştirdi. Hedef, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, insani değerlere ve kadının toplumdaki önemine dikkat çekmek.

 

 

Serginin açılış konuşmasını yapan Beril Başaran şunları söyledi: “2018 yılında yolum dostlarım sayesinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi’yle kesişti ve 11 genç kızımıza burs verdik. Mina’nın Çocukları projesi de bu parlak genç kızların başından sonuna inşa ettiği ve bana hediye ettiği bir projedir. 11 kişi başladığımız bu yolda her geçen gün katlanarak devam ediyoruzÇağdaş sanat da, bilimle sanatı bir arada yürütmeyi hedeflediğimiz bu yolda bizim için önemli bir açılım olduGüncel sanatın evrensel dilini kendimizi anlatmak ve ülkemizde farklı coğrafyalarda farkındalık yaratmak için kullanıyoruz.

 

Aynaları eserlerinde kullanma konusunda alanındaki en usta sanatçılar arasından gösterilen Shirin Abedinirad da şunları kaydetti: “Kızlar Manastırı kadınların bir şeyler ürettiği ve geçimini sağladığı çok özel bir mekan. Mina’nın Çocukları projesi de tıpkı Manastırın kuruluş amacı gibi kadınları güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu projede eserlerimle kadınları cesaretlendirmek ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için aynadaki yansımalarına bakmalarının yeterli olduğunu eser yerleştirmelerimle anlatmaya çalışıyorum.

Mina’nın Çocukları Projesi

Mina’nın çocukları projesi, 11 Mart 2018’de arkadaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu uçağın İran’da düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başarın’ın adını yaşatmak için yürütülen bir sosyal sorumluluk projesi. Proje, genç kızlara yetkinlik kazandırmayı, 10-14 yaş aralığında ihtiyaç sahibi çocukları geleceğin güçlü, örnek bireyleri olabilmesini amaçlıyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Britney Spears’ın Çıplak Pozları Sosyal Medyada Olay Oldu01 Mart 2022 Salı 20:32
  • Çamurda Politik Çalım’ın Tanıtım ve İmza Günü 5 Mart’ta01 Mart 2022 Salı 17:43
  • Mavi Fırça Sanat Evi’nin “Kadın Varsa Dünya Var” Karma Resim Sergisi 8 Mart’ta01 Mart 2022 Salı 17:25
  • Kıbrıslı Türklerin ilk kadın hekimi Dr. Aydın Sennaroğlu’nun belgeseli yapılacak01 Mart 2022 Salı 13:10
  • Ot Festivali yapılıyor28 Şubat 2022 Pazartesi 14:50
  • Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Organizasyonuyla “Agile – Çevik Farkındalık Semineri” Düzenleyecek27 Şubat 2022 Pazar 16:50
  • Lupin dizisinin çekimi sırasında ekip ve oyuncular soyuldu27 Şubat 2022 Pazar 16:35
  • “Teslimat” Bangladeş, Türkiye ve İspanya’da Finalist Oldu27 Şubat 2022 Pazar 13:19
  • Dinozorları Yok Eden Asteroid, Kuzey Yarımküreye İlkbaharda Çarpmış26 Şubat 2022 Cumartesi 15:13
  • KKTC'de Binlerce Yıllık Geçmişe Sahip Antik Kent: Salamis Harabeleri26 Şubat 2022 Cumartesi 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti