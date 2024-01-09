KKTC Basketbol Federasyonun'da Mali Raporda olmayan Borç Krizi!

Basketbol Federasyonu'nda yaşanan değişim sonrasında bu kez de Mali Raporda gösterilmeyen Faturaların ve borçların ortaya çıkması krize neden oldu.

Basketbol'da Orhun Mevlit yönetimi süresince uzun süren yönetim krizi nedeni ile top aylarca parkeye değmemişti. Yeni yönetimin göreve gelmesi ile birlikte bu kez de Federasyona Mali Raporda görülmeyen faturalar nedeni ile kriz yaşanmaya başladığı öne sürülüyor. Yeni yönetimin elinde adeta saatli bir bomba bulduğu kaydediliyor.

GIYNIK Gazetesi'nin aktardığına göre Basketbol Federasyonuna Mali Raporda görülmeyen SWİSH Programı ile ilgili 118 Bin TL Borç faturası ortaya çıktı.

Diğer yandan yağmur gibi borç faturalarının Federasyona geldiği, Nasıroğlu yönetiminin bu faturaların ve borçların Mali Raporda gösterilmediğinden dolayı Sayıştay'a ve Mali Polise başvurabileceği kaydedildi.