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KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Girne Belediyesi’ne Nezaket Ziyareti Gerçekleştirdi

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KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Girne Belediyesi’ne Nezaket Ziyareti Gerçekleştirdi
KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Girne Belediyesi’ne Nezaket Ziyareti Gerçekleştirdi

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Asbaşkanı Burak Taşkent ve beraberindeki heyet Girne Belediyesi Hizmet Binasına gelerek Başkan Nidai Güngördü ile görüştü. Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, görüşmede ortak işbirliği ve sosyal sorumluluk projeleri ele alındı.

 

Güngördü: “Ülkemizde ve Kentimizde Bulunan Sivil Toplum Derneklerine Önem Veriyoruz”

 

Başkan Güngördü, Girne Belediyesi’nin spor faaliyetleri gösteren derneklere önem gösterdiğini ve bu derneklerle her zaman iletişimde olduklarını dile getirdi. KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği’nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Güngördü, derneğin yapacağı projelerde birlikte hareket etmekten de mutluluk duyacağını kaydetti. Ülkemizde ve Kentimizde bulunan sivil toplum dernekleri ile işbirliklerine önem verdiğini işaret eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ziyaretinden dolayı KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Asbaşkanı Burak Taşkent’e teşekkür etti.

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