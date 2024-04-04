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KKTC Spor Federasyon Başkanları, Yakın Doğu Üniversitesi'nde "Sporda Vizyon" Seminerinde Buluştu

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Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sporda Vizyon" semineri, KKTC'nin çeşitli spor federasyonlarının başkanlarını bir araya getirerek önemli konuları ele aldı.
KKTC Spor Federasyon Başkanları, Yakın Doğu Üniversitesi'nde "Sporda Vizyon" Seminerinde Buluştu

“Sporda Vizyon” semineri, KKTC’nin Basketbol, Badminton, Atletizm ve Cimnastik federasyonlarının başkanlarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde bir araya getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü’nün düzenlediği “Sporda Vizyon” semineri KKTC’nin Basketbol, Badminton, Atletizm ve Jimnastik federasyonlarının başkanlarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen seminerin moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk üstlendi.

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun katılımıyla düzenlenen seminerde; sporun gençlerin eğitim ve gelişimi üzerindeki etkileri, gençlere yönelik spor faaliyetlerinin teşviki, altyapı ve tesislerin geliştirilmesi, sporun yaygınlaştırılması, spor etkinliklerinin uluslararası alanda tanıtılması ve KKTC’nin spor turizmi potansiyelinin artırılması gibi konular ele alındı.

Etkinliğin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu tarafından katılımcı federasyon başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

Son dönemde yaşanan başarı öyküleri ilham verici örnekler sunuyor!

Seminerin moderatörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, spor kültürünün, sağlıklı bir toplum yapısı ve güçlü sportif başarılar için son derece önemli olduğunu vurguladı. Doç Dr. Atamtürk, “Sporda Vizyon etkinliğimizle, ülke sporuna önemli katkıları olan fedarasyonlarımızın başkanlarını bir araya getirerek sahip oldukları vizyonları vurgulamak ve spor yapma kültürünü güçlendirmeyi amaçladık” dedi.

Özellikle son dönemlerde jimnastik ve badminton federasyonlarının ortaya koyduğu başarı öykülerinin, sporun vizyonunun nasıl şekilleneceğine dair ilham verici örnekler sunduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Atletizm ve basketbol gibi alanlarda da önemli gelişmelerin yaşandığını görmek, etkili bir vizyon ile başarının ambargolar altındaki bir ülke için bile mümkün olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Umuyorum ki bu seminer, spor vizyonunu genişletmek ve toplumda spor yapma kültürünü güçlendirmek adına önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

KKTC’de spor kültürü ambargolara rağmen güçlenmeye devam ediyor

Düzenlenen seminerde bir araya gelen federasyon başkanları, ambargolara rağmen genç sporcular yetiştirmeye devam ettiklerini belirterek sporun ülke tanıtımı için de büyük bir önemi olduğunu vurguladı. Jimnastiğin son dönemde yoğun bir talep aldığını ve başarı oranın da güçlü bir ivmeye sahip olduğunu vurgulayan KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Kısa süre içerisinde 150 çocuktan 6 bin çocuğa, beş antrenörden 180 antrenöre, 20 hakeme ulaştık” dedi. Başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Sapsızoğlu, okullar arası Türkiye jimnastik alanında ikincilik ve üçüncülük elde ettiklerini aktardı. Ayrıca, minikler seviyesinde takımsal başarı yakaladıklarını ve gençler ile yıldızlar kategorisinde de yarışmacı çıkarabilmek için on yıllık bir hedefleri olduğunu söyledi.

Sapsızoğlu, “Sporcumuz Nida Topu, minikler kategorisinde 132 sporcu ve 19 takım arasında bar aletinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarının da etkisiyle, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile yaptığımız görüşmeler sonucunda üç sporcumuzu 2032 Olimpiyatları hedefiyle her ay beş gün İzmir'e milli takım kampına götürüyoruz” dedi.

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ise basketbolun eski dönemlere kıyasla önemli bir düşüş yaşadığını ve bu durumu düzeltmek için gereken tüm çabayı gösterdiklerini söyledi.

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz de özellikle son sekiz yıl içinde önemli bir gelişme kaydederek birçok sporcu kazandıklarını vurguladı. Badmintonun, KKTC’de yaygın bir spora dönüştüğünü söyleyen Deniz, bu dönüşümün, federasyonun yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olduğunu dile getirdi. Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise sporculuk dönemindeki sorumlulukların hala devam ettiğini belirterek “Artık bireysel değil, birçok çocuk ve gençle birlikte yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta da, onları en iyiye ulaşmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.

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