KKTC U14 Basketbol Karması çalışmaya başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonası’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması ilk idmanını yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonası’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması ilk idmanını yaptı.

Antrenörlüğünü Tahir Soyer’in yaptığı ve yardımcı olarak da Onat Serin’in yer aldığı rakımın idmanına 29’a yakın sporcu katıldı.

U 14 Karması Kadrosu ileriki günlerde 12’ye indirilecek.

Karmanın ilk idmanını Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da izledi.

6-8 Şubat’ta yapılacak elemelerde karmamız Aksaray Grubu’nda yer alacak.