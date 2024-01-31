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KKTC U14 Basketbol Karması çalışmaya başladı

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Türkiye Basketbol Federasyonu  tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonası’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması ilk idmanını yaptı.
KKTC U14 Basketbol Karması çalışmaya başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu  tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonası’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması ilk idmanını yaptı.
Antrenörlüğünü Tahir Soyer’in yaptığı ve yardımcı olarak da Onat Serin’in yer aldığı rakımın idmanına 29’a yakın sporcu katıldı. 

U 14 Karması Kadrosu ileriki günlerde 12’ye indirilecek.
Karmanın ilk idmanını Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da izledi.
6-8 Şubat’ta yapılacak elemelerde karmamız Aksaray Grubu’nda yer alacak.

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