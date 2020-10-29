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SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

KKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

» »
KKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı
KKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

29 Ekim 2020 :

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1508

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar -

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 219.229

Toplam Vaka Sayısı- 927

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 852

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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