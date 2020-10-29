KKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

29 Ekim 2020 :
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1508
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar -
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 219.229
Toplam Vaka Sayısı- 927
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 852
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1
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