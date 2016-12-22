KKTC'de her eve ayda en az 4 bin 651 TL lazım

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) 2015 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına göre, KKTC’deki tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde 25’le konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar alıyor

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) 2015 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına göre KKTC’de hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 4 bin 651 TL. Bu rakam kentsel yerlerde 4 bin 820 TL, kırsal yerlerde ise ortalama 4 bin 421 TL.

Söz konusu miktarın 2015 yılında geçerli olan bin 730 TL’lik asgari ücretin 2,6 katından daha fazla olduğu hesaplanırken, 2016 yılının bin 834 TL’lik asgari ücretin de 2,5 katından daha fazla. Hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcamasının 2016 yılında daha da yükseldiği belirtiliyor.

DPÖ’nün açıklamasında neler var?

KKTC’deki tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde 25’le konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtların aldığı açıklandı. Ayrıca, 2008’de yüzde 3,5 olan KKTC’deki eğitim harcamalarının 2015’te yüzde 7,1’e, kültür ve eğlenceyle ilgili harcamaları ise yüzde 3,5’den yüzde 8,9’a yükseldiği bildirildi.

2015 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarını Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu açıkladı.

2015 Hanehalkı Bütçe Araştırması’ndan elde edilen sonuçlara göre; KKTC genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25.1 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar alıyor.

Harcamaların yüzde 16’sını gıda oluşturuyor. KKTC genelinde yapılan harcamalar içinde eğitimin payı yüzde 7.1.

2008 ile karşılaştırma

2015 Hanehalkı Bütçe Anketi ile 2008 Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçları karşılaştırıldığında sonuç söyle:

“2008 yılında yüzde 18.9 olan gıda harcamaları payı 2015’de yüzde 16.0, sağlık harcamaları payı yüzde 3.5’den yüzde 3.3’e, ulaştırma harcamaları payı yüzde 19.4'den yüzde 13.7'e düştü.

Konut harcamaları yüzde 24.7’den yüzde 25.1’e, eğitim harcamaları payı yüzde 3.5’den yüzde 7.1’e, kültür ve eğlenceyle ilgili harcamaları ise yüzde 3.5’den yüzde 8.9’a yükseldi.

2008 Hanehalkı Bütçe Anketinde yüzde 4 olan lokanta ve oteller harcama grubunun payı, 2015 Hanehalkı Bütçe Anketinde yüzde 6.2’ye yükseldi. 2015 anketinde 2008 anketinde olduğu gibi en fazla harcama yapan ilçe Lefkoşa. En az harcamayı yapan İskele.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en yüksek harcama yüzdesi yüzde 21,9 ile İskele’de. Eğitim hizmetleri grubunda en yüksek harcama yüzdesi yüzde 9 ile Lefkoşa’da”.