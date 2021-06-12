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KKTC'de köy yolları ihalesi Ercan Havalimanı'nın yıllardır bitiremeyen TAŞ YAPI'ya...

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ı. İhaleler, kimseye duyurulmadan, özel davetle çağırılan şirketlere verildi. "D850 Karayolu"nun batısı Taşyapı’ya, doğusu Proyap’a pay edildi. Ercan Havaalanı'nın yeni terminalini yıllardır bitiremeyen Taşyapı, AK Parti'ye yakınlığıyla biliniyor.
KKTC'de köy yolları ihalesi Ercan Havalimanı'nın yıllardır bitiremeyen TAŞ YAPI'ya...

KKTC’deki iki ayrı yol ihalesi, Kamu İhaleleriyle ilgili Yasa’nın esas usul olarak belirlediği, rekabete imkan veren “açık” usül yerine, AKP'nin istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı “21b Pazarlık” usulüyle gerçekleştirildi.

Türkiye’de yayımlanan Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, 22 Nisan'da gerçekleştirilen ihaleler kimseye duyurulmadan, özel olarak davet edilen şirketlere verildi.

TAŞYAPI’YA 150,1 MİLYON TL

KKTC D850 Karayolunun Doğusunda Yer Alan Muhtelif 3 Sınıf Yollar İle Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yollarının Yapım, Onarım Ve Üstyapı Takviye İşleri” başlıklı ihale, AKP’ye yakınlığıyla bilinen,Ercan Havaalanı işletmecisi Taşyapı İnşaat'a verildi. 26 Nisan'da imzalanan sözleşmeye göre, resmen Perşembe günü başlayan yapım çalışmalar, 31 Ocak 2023'te tamamlanacak ve firmaya 150.1 milyon lira ödenecek.

PROYAP’A 141,9 MİLYON TL

Aynı gün yapılan, “KKTC D850 Karayolunun Batısında Yer Alan Muhtelif 3 Sınıf Yollar İle Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Ve Türkmenköy Kavşağı-Dörtyol Yolunun Yapım, Onarım Ve Üstyapı Takviyesi İşleri” başlıklı ihale ise Proyap İnşaat'a verildi. Ankara merkezli şirket 25 Mayıs'ta imzalanan sözleşmeye göre, 9 Haziran'da başlayacağı işi 30 Ocak 2023'te tamamlayacak. Proyap'a 141.9 milyon lira ödenecek.

FİNANSMAN ANKARA'DAN

Lefkoşa’da 11 Şubat’ta imzalanan “TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü”nün onaylanması hakkındaki karar, 30 Nisan'da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Projenin uygulanması için gerekli finansman ihtiyacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Ankara kaynaklı KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi ödeneğinden karşılanacak.

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