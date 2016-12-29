KKTC’de küllendi, Türkiye’de artarak devam ediyor !..

KKTC’de hızlı başlayan ancak daha sonra saman alevi gibi sönen yaz saati uygulamasına yönelik tepkiler, Türkiye’de artarak devam ediyor.

Türkiye’de ‘Change Org.’ Sitesinde başlatılan imza kampanyasında toplanan imzaların sayısı 112 bini geçti.

Türkiye’de ‘ Yaz Saati Uygulamasına’ devam edilmesinin olumsuz etkileri belirtilirken, özellikle Batı İllerinde yaşayanların, ayni KKTC’de olduğu gibi gün ağarmadan işe gitmek zorunda kaldığına vurgu yapıldı.

Enerji tasarrufu amacıyla sürdürülen yaz saati uygulamasına devam edilmesine karşılık, Türkiye’de Elektrik A.Ş. verilerinin elektrik tüketiminin geçen yılın ayni ayına göre %6.5 oranında arttığını ortaya koydu.

Türkiye’de yaşanan bu durumun KKTC’de de yaşandığı öne sürülürken, yaz saati uygulamasının KKTC’de de olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.

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Gezicinin TKP fiyaskosu !.

Türkiye’nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinden birisi olduğu öne sürülen Gezici Araştırma Şirketi’nin, siyasi partiler ile ilgili yapmış olduğu araştırma, fiyaskoya dönüştü.

KKTC siyaset arenasında kökleşmiş partilerin kemikleşmiş oylarına rağmen bu oyları manipüle ederek daha aşağılarda gösteren Gezici Araştırma Şirketinin, hataları bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Gezici Araştırma Şirketi kurulma aşamasında olan ve örgütlenmeye çalışan TKP’nin, kurulmadan ve tüzel bir kişiliğe sahip olmadan önce yapılan araştırmada, kurulmuş ve siyaset sahnesinde yer alan bir parti gibi gösterilip, yapılan araştırmaya dahil edilmesi anketin, gerçeklerle bağdaşmadığını gözler önüne serdi.

Birçok parti gibi TKP’nin oylarını da kasıtlı olarak çok aşağılarda gösteren Gezici Araştırma Şirketinin, anketine yönelik sosyal medyada yapılan eleştirilerin de büyük boyutlara ulaştığı gözlemlendi.

Gezici Araştırma Şirketinin fiyasko ile sonuçlanan araştırmasında, partiler ile ilgili elde ettiği sonuçlar aşağıdadır.

KKTC Halkı’nın % 38,1’i Halkın Partisi’ne (HP), % 26,7’si UBP’ye % 19,6’sı CTP’ye, %5,2’si DP’ye, % 2,7’si TDP’ye, % 2,4’ü YDP’ye, % 1,4’ü SDP’ye, % 1,3’ü TKP’ye, %1,3’ü BKP’ye, % 1,2’si YKP’ye oy vermiş oluyor. Bu oranlar Karasızlar ve Sandığa Gitmeyenlerin Dağıtılmış Halini yansıtıyor.

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Sahibine Mesajlar

Sn. Cemal Özyiğit – Sn. İzzet İzcan, Gezici Araştırma Şirketi, TDP ile BKP’den başka bir partiye geçen, kaçan ve kayan yok diyor. Yani bir başka deyişle her iki parti de son seçimdeki oylarını koruyor diyor. Peki o zaman nasıl olur da TDP %7’den 2.7’lere, BKP’de %3.5’lerden 1.2’lere düştü. Vallahi bu çok bilinmeyenli bir denkleme benziyor. Bir problemi çözdükten sonra diğeri karşıma çıkıyor. Lütfen cevabını sizde verirmisiniz.

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Sn. Serdar Denktaş, Gezici gezerken, sizin partinin tökezlediğini ve neredeyse baraja düşüp boğulacağını gördüğünü söylüyor. 1992 yılında kurulan ve birçok kez kilit parti durumunda olan DP’ye bakarken Gezici’nin ‘FAGO’ gözlüklerini takmadığını ve şeşi beş gördüğüne tanık oldum. Gezicinin işkembei kübradan salladığı bu duruma bazılarının keyiflendiğini öğrendim. Sn. Denktaş ben bunlara müsaadenizle, dünya keyifli olsaydı, kimse keyif verici madde kullanmazdı diyeceğim.

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Sn. Ayşegül Garabli, Diyalog gazetesinin Gezici araştırma şirketine yaptırdığı anket çok ileriyi gören bir anket olmuş. Daha kurulmamış olan TKP'nin kurulacağını ve ne kadar oy yüzdesi olacağını bile bilmişler diyorsun ve bakın anket yapılış tarih aralığı ve TKP kuruluş tarihine diyorsun. Hocanım, burada maksat üzüm yemek değil. Bağcıyı dövmektir. Eteğin daha çok yakışacağı erkekler olduğu gibi erkek gömleğinin çok yakıştığı kadınlar da olabilir. Ama bence ‘FAGO’ gözlük en çok Geziciye yakışır. Ne dersin?

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Sn. Ayşe Öztabay mesajında, para pula ihtişama aldanıp kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok diyorsun. Ah be Ayşe, 5-10 kişi dışında demek ki meclis de boşalacak. Yazık Ceylan Derili koltuklara ne güzel de alışmışlardı.

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Sn. Kadri Fellahoğlu Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmesi için 112 bin' den fazla imza toplandı. Türkiye çok önemli sorunlarla boğuşurken, onlarca insan terörden dolayı ve Suriye savaşından dolayı hayatını kaybederken Muhalif gazeteler ve gazeteciler susturulurken, Çok ciddi ekonomik sorunlar yaşanırken bile insanlar bu zor koşullarda bile mücadelelerini sürdürüyorlar. Helâl olsun diyorsun. Ama bizim halkımız da çok ciddi işler ile uğraşıyor. Seçim zamanını bekleyip gıccaccık ve oğlancığı işe sokmak için uğraşmanın yanısıra mangal yakıp rakıyı goftileme fon deep yapmak kolay mı sanıyorsun?

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Sn. Cenk Seren, bakıyorum yere halıyı serdin ve yapılması artık gün ışığına çıkan seçimi bekliyorsun. Vallahi bölgede bende bu kadar sevilsem, bir dakika durmaz hemen gelecek seçime hazırlanırdım. Senin bölgede bu kadar sevildiğini sağır sultan bile duyarken, Metin Şentürk bile gördü. Belki, ben sabırlıyım ve sabrediyorum diyorsun. Ama sabır, boyun eğip beklemek değil. O efendilerin seni görmesi için mücadele etmektir.

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Sn. Resat Soylukal, iddia doğruysa yazıklar olsun Kuzey Kıbrıs halkına. x siyasi partinin ve bir basın kuruluşunun arkasında Yahudi lobisi varsa bu toplum bitmiştir diyorsun mesajında, Mesajın sanırım cuk diye yerine otururken müsaadenle, ne zannettiydin ya Reşat’ım diyeceğim. Çıkan anketten de anlamadın mı? O X efendilerin kökenlerini ve arkasındaki gücü şimdi mi öğrendin.

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Sn. Akın Zabit öncelikle geçmiş olsun. Aman çok dikkat et. Gelecek olan şey sesine gelmesin. Çünkü sesine gelecek zarar yalnız sana değil tüm KKTC halkına gelir. Ve o güzelim sese gelen rahatsızlık bizleri o güzelim sesi dinlemekten mahrum bırakır. Sn. Zabit, insanın yaşadığını hissedebilmesi için sevildiğini bilmesi yeter.

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Sn. Asım İdris Anayasamızda da belirtildiği gibi yönetim sistemimiz laiklik prensibine uygun olarak kurulmuştur. Bu devletin dini yoktur demek oluyor. Kişilerin elbette özgürlükleri çerçevesinde dinlerini öğrenme ve yaşama hakkı anayasal haktır. Devlet beli bir dini veya belli bir mezhebi topluma dikte edemez. Bunu Anayasamız söylüyor diyorsun. Da, lütfen bunu Diyanellos sigara fabrikasından bozma Meclisi Mebusan’dakilere de söylermisin? Malum dikkat tırnak kontrolü var diye buyruk gelince birçoğu Venedik zamanında inşa edilen ‘Dikili Taş’ altında saf tutuyor. Emir demiri keser noktasında onlar Ana – yasayı, Er-yasa olarak algılıyor.

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Sn. Erkut Yılmabaşar, 567 dönüm Noel Hediyesi! Nerde mi? Karpaz'da Kumyalı'da sahil kenarında. Siz, biz Noel de hindi yerine irice tavukla idare ederken, 567 dönüm sahil verilmiş Noel Baba turis. Vs. Şirketine. Hadde size iyi uykular iyi Noeller diyorsun. Bak Erkut, eskiden bal tutan balı parmakla yiyordu. Sonra parmağın yerini kaşık aldı. Ama o da yetmeyince artık bal kepçe ile yeniyor. Sen bunu bilmiyormuydun?

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