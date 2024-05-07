  • BIST 10182.48
  • Altın 2402.551
  • Dolar 32.2602
  • Euro 34.7247
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Fransız milletvekilleri Paris Olimpiyatları'nda İngilizce'ye 'hayır' diyor

» »
Fransa'da Parlamento'nun alt kanadı Ulusal Meclis'te kabul edilen son kararda milletvekilleri, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mümkün olduğunca Fransızca kullanılması çağrısında bulundu.
Fransız milletvekilleri Paris Olimpiyatları'nda İngilizce'ye 'hayır' diyor

Bu çağrının merkezinde bulunan milletvekillerinden Annie Genevard mecliste yaptığı konuşmada "Olimpiyat Oyunları dilimizin etkisini kaybettiğini gösteriyor" diyerek endişesini dile getirdi.

Kültür Bakanı Rachida Dati ise parlamentoya verdiği demeçte, "Dünya çapında yayınlanan pek çok spor etkinliğinin iletişim için, başlıklarında, sloganlarında ve reklamlarında İngilizce kullanmayı seçtiği gerçeğini göz ardı edemezsiniz" dedi.

Kararın bağlayıcı olmadığını vurgulayan Dati, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasındaki Olimpiyatlar ve 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasındaki Paralimpik Oyunları sırasında yabancı ziyaretçilere yönelik talimatların İngilizce'nin yanı sıra diğer dillerde de verileceğini sözlerine ekledi.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen tarafından "kabalıkla" ve Fransız dilini bozmakla suçlanan Dati, o dönemde ırkçı olarak nitelendirilen bir dizi kişisel saldırıya maruz kalmıştı.

Ünlü şarkıcı Aya Nakamura 'polemiği'

Mali kökenli Fransız R&B yıldızı Aya Nakamura'nın 26 Temmuz'daki Olimpiyat açılış töreninde şarkı söyleyeceği söylentilerinin ardından şarkının hangi dilde olacağı konusu tartışmalara sahne olmuştu.

Dünyada en çok dinlenen Fransız sanatçı olan mega-star, "Djadja" gibi şarkılarında Fransızca, Arapça ve Batı Afrika lehçelerinden kelimeler kullanıyor. 

Aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul Perşembe günü yaptığı açıklamada "Fransa 'Djadja' değildir ve asla olmayacaktır" dedi.

Fransızca zorunluluğu

Fransız kanun koyucular 30 yıl önce Fransızca'yı korumak için Toubon Yasası'nı çıkarmış, reklam, ürün etiketleme ve kamu duyurularında anadili zorunlu kılmıştı.

Yasa ayrıca radyo istasyonlarının en az yüzde 40 oranında Fransızca şarkı çalmasını şart koşuyordu.

Ancak son zamanlarda Netflix gibi Amerikan yayın platformları tarafından artırılan İngilizcenin kültürel etkisi, spor dünyası da dahil olmak üzere Fransızcaya sürekli yeni terimlerin sızmasına neden oluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: Gönyeli Tenis Kulübünün binasını hayata geçirmek için çalışmalara başladık27 Nisan 2024 Cumartesi 15:22
  • İspanya’da AIPS kongresine gidiliyor26 Nisan 2024 Cuma 14:20
  • Paris'e doğru yola çıkan Olimpiyat ateşinin denizden uzaya taşınan tarihi18 Nisan 2024 Perşembe 09:30
  • Şampiyon yüzücü Ulaç'tan sitem!12 Şubat 2024 Pazartesi 11:53
  • Dünya rekortmeni maratoncu Kiptum 24 yaşında hayatını kaybetti12 Şubat 2024 Pazartesi 11:31
  • Süper Lig tartışması: Fransa'nın bildirisine İspanya hariç 25 AB üyesinden destek08 Şubat 2024 Perşembe 18:10
  • Fenerbahçe'nin borcu 11 milyar 466 milyon lira03 Şubat 2024 Cumartesi 14:56
  • 1968 Olimpiyatları'nda uzun atlama rekoru kıran Bob Beamon'ın altın madalyası 441 bin dolara satıldı02 Şubat 2024 Cuma 22:10
  • Lewis Hamilton Ferrari ile anlaştı02 Şubat 2024 Cuma 10:19
  • Futbol'a 40 diğer 32 Federasyona 28 Milyon TL Bütçe22 Ocak 2024 Pazartesi 21:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti