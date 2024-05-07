Gençler Birliği seçimli genel kurula gidiyor

Kulüp 23 Mayıs 2024 Perşembe günü İskele’de kulüp lokalinde seçimli genel kurula gidecek. Genel Kurul gündeminde Mali Raporun aklanması ve Başkanlık seçimi de bulunuyor. Başkanlık için aday olacakların adaylık dilekçesini en geç 16 Mayıs 2024 Perşembe saat 17:00’ye kadar Asbaşkan Mustafa Kabasakal’a ulaştırması gerektiği belirtildi.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış

2. Divanın Oluşumu

3. Faaliyet raporunun sunulması

4. Mali raporun sunulması ve aklanması

5. Seçim

6. Dilek ve Temenniler

7. Kapanış

Yer: Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Lokali İskele

Tarih: 23 Mayıs 2023 Perşembe Saat:18.30

Not: Üyelerimizin genel kurula katılmak için aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

** Başkanlığa aday olmak isteyenlerin adaylık dilekçesini en geç 16 Mayıs 2024 Perşembe saat 17:00’ye kadar as başkan Mustafa Kabasakal’a ulaştırması gerekmektedir. T: 05488470707