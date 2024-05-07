Şi Cinping'den Paris Olimpiyat Oyunları süresince 'küresel ateşkes' çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin yaklaşan Olimpiyat Oyunları sırasında küresel bir "savaşın durdurulması" için Fransa ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Şi, Paris'te düzenlediği basın toplantısında Çin'in Ukrayna'daki savaşta "barışın sağlanmasında aktif bir rol" oynadığını söyledi.

"Bugün dünya pek barışçıl değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi ve sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin, Paris Olimpiyatlarını küresel bir ateşkesi ve Oyunlar sırasında savaşın durdurulmasını savunmak için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Fransa ile birlikte çalışmaya hazırdır." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da toplantıda yaptığı konuşmada mevkidaşı ile aynı yönde bir mesaj vererek "tüm savaş alanları için Olimpiyat ateşkesi" sağlanması çağrısında bulundu.

Ticaret anlaşmazlıkları

İki lider arasındaki görüşmelerde ticaret konuları gündemin en üst sıralarında yer alırken Macron, Çinli şirketlere dönük "korumacı politikaları ve dev sübvansiyon destekleri sağlamasından dolayı Çin'in ticaret uygulamalarını eleştirdi.

Macron ayrıca, Çin'in başta Fransa olmak üzere Avrupa'da üretilen konyaklara yönelik anti-damping soruşturması ve Fransız kozmetik ürünleri konularında yaşanan gerilimlerle ilgili Paris'in endişelerini dile getirdi.

Fransız lider, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda da Çin'in "Moskova'ya silah ya da yardım satmaktan kaçınma ve Pekin tarafından, hem sivil hem de askeri uygulamalarda yararlanılan çift kullanımlı ürünlerin ihracatını kısıtlamak için tek bir çerçevenin oluşturulması" taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Çin, Ukrayna ihtilafında tarafsız olduğunu iddia etse de Şi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ülkeyi işgalinden önce hükümetlerinin "sınır tanımayan bir dostluğa" sahip olduğunu açıklamıştı. Amerikan istihbarat yetkilileri de Çin'in Rusya'ya savunma sanayisini ayakta tutmak için gerekli bileşenleri ve diğer malzemeleri sağladığını ileri sürdü.

Paris'te Şi ile görüşen diğer bir lider de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu. AB yönetiminin, Çin'in "ağır sübvansiyonlu imalat sektörü ve haksız ticaret uygulamalarının" Avrupa'nın yerli sanayilerini "boğmasını engellemek için taş üstünde taş bırakmayacağını" ifade eden Von der Leyen, AB'nin Pekin ile potansiyel bir ticaret savaşına hazırlandığı yönünde bugüne kadarki en açık işareti verdi.

Von der Leyen gazetecilere yaptığı açıklamada "Ticaretin adil olması için birbirimizin pazarlarına erişimin de karşılıklı olması gerekir" dedi.