KKTC'deki vakalar: En genç 7 en yaşlı 78 yaşında...1 hamile hasta var

Ali Pilli'nin yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar

Yerli vaka toplam 64 kişi tespit edildi.

36 kadın, 28 erkek hastamız var.

Hastaların yaşlarına göre dağılımı şöyle:

0-9 yaş arası: 3

10-19 yaş: 7

20-29 yaş: 7

30-39 yaş: 8

40-49 yaş: 8

50-59 yaş: 16

60-69 yaş: 7

70-79 yaş: 6

80-89 yaş: 2

Yerli en düşük hastamızın yaşı 7, en yaşlı hastanın yaşı ise 78. Bir hamile hastamız var.

31 alman içerisinden 29’u taburcu edildi 2’si ise vefat etti.

Toplam yapılan test sayışımız 3424, toplam pozitif vaka sayımız 95, taburcu edilen toplam 44 kişi var.

Tedavisi devam eden 48 kişi var. Toplam kaybedilen hasta sayımız 3. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızın 1 onun da durumu stabildir.