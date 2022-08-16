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KKTC'den Atina'ya yanıt: Kıbrıs Barış Harekatı meşru bir harekâttır

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasıyla ilgili açıklamasına verdiği yanıtta, "Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını önlediği gibi
KKTC'den Atina'ya yanıt: Kıbrıs Barış Harekatı meşru bir harekâttır

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının yıl dönümü vesilesiyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sosyal medya hesabından açıklama yaptığı hatırlatılarak, "Dendias, bu açıklamayla Rum-Yunan ikilisinin tarihte bıraktıkları kara lekeyi unutturmaya, tarihi ve yasal gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Akritas Planı çerçevesinde Kıbrıs Türk halkına karşı Rum çetelerinin gerçekleştirdiği katliam ve saldırılar sonucu Kıbrıs Türklerinin 103 köyü terk etmek zorunda kaldığı anımsatılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bu katliamlar karşısındaki çaresizliğinin halen hafızalardaki yerini koruduğu kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dendias, diğer tüm Yunan ve Rum yetkililer gibi, bu katliamlar hiç olmamış gibi davranmakta, bu şekilde tarihlerindeki bu kara lekeyi aklamaya çalışmaktadır. Ada'yı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Yunan cuntasının desteğiyle başlatılan darbe, Ada'da gerçekleştirilen tek işgal hareketidir. Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını önlediği gibi hem Türklerin hem Rumların can güvenliğini sağlamış meşru bir harekattır.

Dendinas'ın, ana vatan Türkiye’nin meşru müdahalesine ilişkin mesnetsiz iddiası, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin hiçbir kararında yer almamaktadır. Dendias'ın tüm çabasının, gerçekleri çarpıtmaya ve uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik olduğu görülmektedir."

"Ada'daki mevcut huzur ve sükunet ortamının Türkiye'nin gerçekleştirdiği meşru harekatla sağlandığı" belirtilen açıklamada, Kıbrıs'ta "iyi komşuluk içerisinde yaşayacak iki egemen, eşit devletin kabulünün en gerçekçi çözüm modeli" olduğu iddia edildi..

Dendias, kişisel Twitter hesabından dün yayımladığı mesajlarda, Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a müdahalesini "yasa dışı işgal" olarak tanımlamıştı.

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