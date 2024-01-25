Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 4 yıl geçti

Spor dünyası, 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği 26 Ocak 2020'deki helikopter kazasını unutamadı.

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, basketbolseverleri yasa boğdu.

Dünyanın dört bir yanındaki basketbol sahalarına, sokak duvarlarına Bryant'ın veya onunla özdeşleşen 8 ve 24 sayılarının resimleri yapıldı.

Bryant'ın kurduğu Mamba Spor Akademisi'ndeki basketbol maçına gitmek üzere havalanan helikopter, Calabasas kentinde kaza geçirmişti. Kazayla ilgili inceleme sonucu Ara Zobayan pilotajındaki helikopterin, yoğun sisin etkisiyle kontrolden çıktığı tespit edilmişti.

"Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James'in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum." yorumunu yapmıştı.

Vanessa Laine ile 2001'de evlenen ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri isminde 4 kız çocuğu bulunan Bryant, babalık heyecanını son olarak 2019'un haziran ayında yaşamıştı.

[Fotoğraf: AA]

Philadelphia'da doğdu İtalya'da büyüdü

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran, 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, babasının Sebastiani Rieti takımına transferi sonrası 6 yaşında ailesiyle İtalya'ya taşındı. Burada İtalyanca ve İspanyolca öğrenen, yazları ise basketbol oynamak için ABD'ye giden Bryant, babasının basketbolu bırakmasıyla 1991'de ülkesine döndü.

Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı. 1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.

Şımarık çaylaktan şampiyonluk kazanan all-star oyuncuya

Bryant, 18 yaşındayken Lakers formasını giyerek rekoru, Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırılıncaya kadar "NBA'de oynayan en genç basketbolcu" ünvanını elde etti.

All-star pivot Shaquille O'Neal'ı 1996 yazında kadrosuna katan Lakers'ta, Eddie Jones ve Nick Van Exel gibi kalbur üstü oyun kurucu ikilisinin arkasında süre kovalayan Kobe, "en genç smaç yarışması şampiyonu" ünvanını aldığı 1996-1997 sezonunu 7,6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

Zaman zaman verdiği sivri demeçler ve öz güvenle kibir arasında gidip gelen tavırları gençliğine verilen Bryant, 2. sezonunda en azından oyununu olgunlaştırmaya başladı. Zor anlarda sorumluluk almayı sevmesi, seyirlik ve gösterişli hareketleriyle taraftarların favori isimleri arasına giren Bryant, "NBA All-Star maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu" olduğu 1997-1998 sezonunda sayı ortalamasını 15,4'e çıkardı.

Lakers gibi Bryant'ın kaderi de Michael Jordan ile 6 şampiyonluk yaşayan Phil Jackson'ın, başantrenörlüğe getirildiği 1999 yazında değişti. Jackson yönetiminde ligin elit şutör oyun kuruculardan birine dönüşen Kobe, Shaquille O'Neal'ın sürüklediği Lakers ile 2000, 2001 ve 2002'de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bryant, şampiyonluklar sırasında normal sezonda önce 22,5, sonra 28,5, ardından 25,2; play-off'larda ise 21,1, 29,4 ve 26,6 sayı ortalamaları yakaladı.

İsminin O'Neal'ın arkasında anılmasından rahatsız olan ve yıldız pivotla yaşadığı sorunlar zaman zaman basına yansıyan Bryant, 2002-2003 sezonuna, farklı bir motivasyonla başladı. Şubat ayında üst üste 9 maç 40 ve üstünde sayı üreten Bryant, sezonu maç başına 30 sayı, 6,9 ribaunt, 5,9 asist ve 2,2 top çalmayla bitirdi. Fakat şampiyonluğun en büyük adayı Lakers, kupayı, Batı Konferansı yarı finalinde yenildiği San Antonio Spurs'e kaptırdı.

Bryant'ın isminin tecavüz suçlamasına karıştığı 2003 yazında kadrosuna Karl Malone ve Gary Payton'ı katan Lakers, 2004 NBA finaline yükseldi ancak Detroit Pistons, final öncesi favori gösterilen Lakers'ı 4-1 yenerek 1989 ve 1990'dan sonra 3. kez şampiyonluğa ulaştı.