Kolay cilt bakımı nasıl yapılır en hızlı ve pratik yöntemler!

Evde en kolay cilt bakımı nasıl yapılır? Cilt bakımına uzun zaman ayıramayanlar için en hızlı ve pratik cilt bakım önerilerini hazırladık.

Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmayı kim istemezki! Çoğu kadın cilt güzelliğine oldukça önem veriyor. Kimisi dışarda cildine düzenli olarak bakım yaptırıyorken kimisi de vakitsizlikten şikayetçi oluyor ve zaman ayıramadığını söylüyor. Bunlar içerisinde bir de üşenip yapmak istemediğini söyleyenler var tabi. Kabul edelim bazen öyle günler oluyor ki makyajı temizlemek bile insana zor gelebiliyor. Cildinizin erken yaşta kırışmasını istemiyorsanız düzenli bakım şart! Uzun zaman harcamadan yapabilecek cilt bakım tüyolarının neler olduğunu sizler için araştırdık. Peki evde en kolay cilt bakımı nasıl yapılır? Kolay cilt bakımı nasıl yapılır? diyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. İşte zaman bulamayanlar ve üşengeçler için cilt bakım tüyoları...

ÜŞENGEÇLERE VE VAKİT BULAMAYANLARA CİLT BAKIM ÖNERİLERİ!

İlk olarak dikkat etmeniz gereken en önemli şey makyaj öncesi cildinizi güneşten korumak olmalıdır. Bunun içinde güneş kremi sürmeye özen göstermelisiniz. Sadece yazın değil kışında güneş kremini sürmeyi ihmal etmeyin. Bu sayede cildiniz hem kusursuz görünecek hem de güneşin zararlı ışınlarından korunacaksınız.

NANELİ PEELİNGLER KULLANABİLİRSİNİZ

Makyaj temizlemek zor geliyorsa kısa süre içerisinde cildi temizleyen naneli peelingler kullanabilirsiniz. Bunları haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Bu sayede hem cildiniz derinlemesine temizlenecek hem de parlaklık kazanacaktır.

YASTIĞINIZIN ALTINA BİR YASTIK DAHA KOYUN

Yorgun ve şişmiş gözlerle uyanıyorsanız yapmanız gereken tek şey, gece yatmadan yastığınızın altına bir tane daha yastık koyarak başınızı yükseltmek olacaktır. Hafif şişlik olan gözleri ise buzdolabında soğutulmuş bir kaşığın tersini sürerek geçirebilir ya da yatıştırıcı kremler kullanabilirsiniz.

C VİTAMİNLİ SERUMLAR KULLANARAK CİLDİNİZE IŞILTI KATIN

C vitaminli serumlar cildinize ışıltı katacaktır. Bu sayede yaşlanma etkileri de ortadan kalkacak ve gecikecektir. Günlük olarak tüketeceğiniz taze sıkılmış C vitamini deposu bir meyve suyu ile hem cildinizi yaşlanmaya karşı koruyabilir hem de sağlıklı bir ışıltı kazanabilirsiniz.