  • BIST 1.111
  • Altın 472,930
  • Dolar 7,4785
  • Euro 8,8609
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPilli: 2002 test yapıldı, 21 pozitif vaka,9 vaka yerel

Korona virüsle mücadelede flaş gelişme!

» »
Bilim insanları deneyerek keşfetti! Aşı ile uğraşılırken proteini bulundu.
Korona virüsle mücadelede flaş gelişme!

İlgili araştırma,Cell bilim dergisinde yayınlandı. Pittsburgh Üniversitesi’nde bir grup bilim insanı, korona virüs hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünü az dozda bile tamamen yok edebilen bir protein keşfetti.

10 KAT DAHA KÜÇÜK

Korona virüse karşı geliştirilen Ab8 ilacının üretiminde kullanılan tam uzunluktaki antikordan 10 kat daha küçük olduğu ifade edilen bu protein bileşiği, korona virüsün S-proteini ile temasa geçme yeteneğine sahip 100 milyar potansiyel molekülün hızlı analizi sırasında keşfedildi. Patojenin de vücuda tam olarak bu madde aracılığıyla nüfuz edebildiği kaydedildi.

TEDAVİDE OLDUKÇA ETKİLİ

Yazıda, bu maddenin fare ve hamsterlarda korona virüs önleme ve tedavisinde oldukça etkili olduğu gösterdiği aktarılırken uzmanlar, tespit ettikleri proteinin dokularda yayılma yeteneğine sahip olduğu, bu yüzden virüsü etkisiz hale getirme konusunda çok başarılı olduğu sonucuna vardı. Aynı zamanda söz konusu moleküllerin insan hücreleriyle etkileşime geçmediği, bu sayede yan etki olasılığının çok düşük olduğu kaydedildi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19'a karşı sadece 'el hijyeni' yetmez, tırnak temizliğine dikkat!15 Eylül 2020 Salı 22:56
  • Koronavirüs salgını nedeniyle 'İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı'15 Eylül 2020 Salı 22:32
  • Maskeyi Doğru Takmamak Bu Hastalıklara Neden Oluyor15 Eylül 2020 Salı 21:59
  • İltihap sökücü ilacın Covid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü15 Eylül 2020 Salı 21:46
  • Koronavirüs beyin hücrelerini istila edip kopyasını yapıyor!15 Eylül 2020 Salı 21:32
  • Son haftalarda daha çok hastanın testi pozitif çıkıyor15 Eylül 2020 Salı 21:12
  • Tütün kullanımı Kovid-19 seyrini 1.5 kat artırıyor15 Eylül 2020 Salı 20:32
  • Tükenmişlik sendromuna karşı yürüyüş tavsiyesi15 Eylül 2020 Salı 20:14
  • Araştırma: Virüse karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor15 Eylül 2020 Salı 19:43
  • Korona hastalarının umudu sürfaktan protein D! SARS ve MERS virüslerini de inceleyen Türk hekim müjdeyi verdi15 Eylül 2020 Salı 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti