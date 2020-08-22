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Kovid-19 salgınındaki durumu İran-Irak savaşına benzeten Ruhani'den üçüncü dalga uyarısı

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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Ruhani başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuştu.
Kovid-19 salgınındaki durumu İran-Irak savaşına benzeten Ruhani'den üçüncü dalga uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkede şu ana kadar 20 binden fazla can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarını 1980-88 arasında İran-Irak arasında yaşanan ve iki taraftan yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği savaşa benzetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Ruhani başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuştu.

Ülkede hazirandan bu yana Kovid-19'da ikinci dalganın yaşandığını ve ikinci dalganın ilkinden daha ağır olduğuna dikkati çeken Ruhani, salgın şartlarının ise 1980-88 arasında İran-Irak arasında yaşanan ve iki taraftan yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği savaşa benzediğini söyledi. 

Savaş yıllarında sağlık personelinin büyük fedakarlıkla çaba gösterdiğini ve bugün de aynı çabayı salgın ile mücadelede ortaya koyduğunu belirten Ruhani, "Bugün de o günlerdeki gibi fedakarlığa ihtiyacımız var. Düşmanın havan topları, bombaları ve füzeleri yakınımızda olmasa da bu kadar çok hasta bir yerde toplandığında o yer savaş meydanının tehlikeli sınır hattına benzetilebilir." diye konuştu.

'Yeni yaşam tarzına alışmalıyız'

Dünya Sağlık Örgütünün, "Virüsü kontrol altına almak için 2 yıl zamana ihtiyacımız var" açıklamasında bulunduğunu hatırlatan Ruhani, virüsün seyrinin ve aşının bulunmasının tüm dünyada belirsiz olduğunu belirterek halkın yeni yaşam tarzına alışması gerektiğini vurguladı.

Sosyal mesafe kurallarına belki aylarca uymak zorunda kalınabileceğine dikkati çeken Ruhani "Yeni yaşam tarzına alışmalıyız." dedi.

Üçüncü dalga uyarısı

Ülkede koronavirüs nedeniyle her 7 dakikada bir ölüm vakası yaşandığını söyleyen Ruhani, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde ülkede üçüncü bir dalganın yaşanabileceği konusunda uyardı.

Hayatını kaybeden üç doktorun ailesine teşekkür 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ruhani, salgın ile mücadelede gösterdikleri üstün çabalardan dolayı sağlık personellerine teşekkür ederek, görev sırasında hayatını kaybeden 3 doktorun ailesine teşekkür plaketi takdim etti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılacağı bildirilmişti.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 20 bin 502 kişi hayatını kaybetti, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 360 bine yaklaştı.

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