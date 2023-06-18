  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Kredi kartlarına uygulanan faiz oranında yükseliş bekleniyor

» »
Faiz oranı, Merkez Bankası'ın politika faizine göre belirleniyor
Kredi kartlarına uygulanan faiz oranında yükseliş bekleniyor

Kredi kartları faiz oranlarında yükseliş bekleniyor. Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki toplantısında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yapılacak artışın boyutuna göre kredi kartı faizleri yüzde 2'yi hatta yüzde 3'ü görebilir.

Sözcü'deki habere göre Merkez Bankası piyasa beklentileri anketinde öngörüldüğü gibi politika faizi yüzde 8,50'den yüzde 17,50'ye yükseltilirse, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı da yüzde 1,36'dan yüzde 2,15'e kadar çıkabilir. Hesaplamalara göre, kredi kartı faiz oranı, politika faizinin yüzde 20'ye ulaştığı senaryoda yüzde 2,36'ya, yüzde 30'da ise yüzde 3,26'ya çıkacak.

Ağustos ayına sarkabilir

Her ayın sondan 5. işgününde sonraki ayın kredi kartı faiz oranları ilan ediliyor. Uzmanlar bu ay Kurban Bayramı nedeniyle, faiz artırılsa bile kredi kartı faizlerine yansımasının ağustosa sarkabileceğini belirtti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı perşembe günü Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekliyor. Ekonomistlerin politika faizi tahmini yüzde 12 ile yüzde 30 arasında değişti. Medyan tahmin ise faizin 1075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceği yönünde.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar/TL'de hızlı yükseliş, TL %6 değer kaybetti07 Haziran 2023 Çarşamba 10:52
  • TL'de sert düşüş devam ediyor...Dolar 23 TL'ye yaklaştı...07 Haziran 2023 Çarşamba 10:45
  • Dolar/TL haftaya rekorla başladı05 Haziran 2023 Pazartesi 09:12
  • Döviz yükselmeye, TL erimeye devam ediyor05 Haziran 2023 Pazartesi 08:28
  • Goldman Sachs’tan yeni dolar/TL tahmini04 Haziran 2023 Pazar 19:29
  • Moody’s’ten Polonya’ya uyarı01 Haziran 2023 Perşembe 20:25
  • Dev banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi01 Haziran 2023 Perşembe 16:42
  • Dolar/TL 20,77'yi aştı: Kur seçim sonrası nasıl bir seyir izleyecek?31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:27
  • TL'deki değer kaybı sürüyor: Döviz kurlarında yeni rekor31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:06
  • Dolar kurunda günlük yükseliş yüzde 1,5'i geçti; yeni rekor geldi30 Mayıs 2023 Salı 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti