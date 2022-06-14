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Kremlin: Ukrayna’daki operasyonun temel amacı halk cumhuriyetlerini korumak

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Rusya’nın Ukrayna’daki işgali sürerken Kremlin’den savaşla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Kremlin: Ukrayna’daki operasyonun temel amacı halk cumhuriyetlerini korumak

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun temel amacının ayrılıkçıların kurduğu halk cumhuriyetlerini korumak olduğunu söyledi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, dün yaptığı açıklamada Donbas'ta çatışmaların giderek şiddetlendiğini belirterek Rusya'nın bölgeye daha fazla asker göndermesini istemişti.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin korunmasını amaçladığını söyleyerek “Bu genel olarak özel operasyonumuzun temel hedefi” dedi.

Rusya, nisanda Donbas bölgesine taarruz başlatırken bölgede çatışmalar giderek şiddetleniyor. Ukrayna'nın dün Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlediği topçu saldırısında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

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