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KSP'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı

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KSP'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı yayınlandı
KSP'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı

KSP'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı yayınlandı:

8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar günü Kutlu Olsun.

8 Martları kutlarken, New York’lu dokuma işçisi kadınların 18 saate varan çalışma koşulları ve ucuz iş gücü olarak kullanılmalarına karşı "Eşit işe eşit ücret", "10 saatlik çalışma süresi", ve "Çalışma koşullarının iyileştirilmesi" talepleriyle başlattıkları direnişi unutamayız!

 

Bu onurlu mücadeleyi bastıran ve 129 kadın işçinin ölümüne yol açan kapitalist barbarları da unutmayacağız!

Günümüzde emperyalizm ve pandemi koşullarında insanlık yine kar hırsıyla yok oluşa sürükleniyor. Emekçi kadınlar da bir yandan işsizlik ve yoksullukla mücadele ederken diğer yandan tacize, tecavüze ve şiddete dur demek için isçi sınıfı ile birlikte örgütlenmeye devam ediyor.

 

Emekçi kadını, özel mülkiyet temelinde maksimum kar hırsıyla değersizleştiren bir sistem olan sermaye düzeni, doğası gereği kadının kurtuluşunu savunamaz. Kapitalizmin saldırgan, tutucu ve gelenekselci yapısı buna uygun değildir. Tam da bu nedenlerle, emekçi kadınların kurtuluşu, sınıf kardeşleriyle birlikte verecekleri özgürlük mücadelesiyle mümkün olacaktır.

 

İnsanlık tarihinde, ezilenlerin hiçbir mücadelesi emekçi kadınların katılımı olmadan başarılamamıştır.

8 Martların içini boşaltmaya çalışanlara verecek tek bir yanıtımız vardır.

Yaşasın emekçi kadınların sınıf kardeşleriyle birlikte örgütlü Sosyalizm mücadelesi!

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi

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