KTTO Başkanı Deniz: "Tedavi edici adımlar atılmalı"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Başbakan Tufan Erhürman ve dört sivil toplum örgütüyle beraber gerçekleştirdikleri İngiltere temaslarını değerlendirdi. İngiltere’deki paydaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle (KKTC) olan bağlarının kuvvetlendirilmesinin zaruri bir adım olduğuna işaret eden Deniz, tedavi edici adımların atılması gerektiğini vurguladı.

KTTO başkanı Deniz, ülke ekonomisi özel sektörünün dört temel ekonomik örgütünü de yanına alarak Londra’daki "Halkla Buluşma" etkinliğine giden Başbakan Erhürman’a teşekkürlerini iletti.

“İngiltere’deki paydaşlarımız ile KKTC arasında kopmakta olan neredeyse unutulan bağları yeniden canlandırmak” gerekiyor diyen Deniz, bunun sağlanabilmesi için tedaviye ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu tedavi edici adımların Meclis tarafından yapılması gerektiğine işaret eden KTTO Başkanı, iki acil konu olduğunu belirtti.

Deniz, bugün dünyadaki tüm ülkelerin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı tanıdığını ve KKTC’nin yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere de bir an önce bu hakkı tanıması gerektiğini söyledi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların adayla bağlarının kuvvetlendirilmesinde ikinci yapılması gerekenin askerlik sorunu olduğunu kaydeden Deniz, “Bu geç olan tedaviyi bile yapmamız bizlere bir başlangıç sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN ŞAHİTLİĞİNDE 6 MADDELİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Kıbrıs’ta yaşayan iş insanlarının dış pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 2018 yılının şubat ayında İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’yla bir işbirliği protokolü imzaladığını hatırlatan Deniz, İngiltere ile son yapılan temaslarda ise, Ekonomik Örgütler Platformu’nu (EÖP) oluşturan dört sivil toplum örgütünün birlikte yaptığı bir protokolün gündemde olduğunu kaydetti. Deniz, bu protokolün onursal şahidinin ise Başbakan Erhürman olduğuna vurgu yaptı.

Altı maddelik protokolün içeriğine dair bilgi veren Deniz, “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin; KKTC ile olan bağlarını geliştirmek. Kültürel, ticari, turizm alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak. Oradaki Kıbrıslı Türklerin birlik ve beraberliğini sağlayıcı projeleri de hayata geçirmektir. Orada bir bölünmüşlük var ve biz buna üzüldük. Bu birliklerin birlikteliğini korumak ve geliştirmek için projeler ve faaliyetler gerçekleştireceğiz” dedi.

Protokolün ve İngiltere ziyaretinin değerlendirilmesiyle hemen çalışmalara başlayacaklarını belirten ve EÖP’yi oluşturan birlikler olarak stratejik çalışmaları tamamlayıp, bu çalışmaları 3 hafta sonra Başbakan’a göndereceklerini açıklayan Deniz, konuyu yakından takip edeceklerini kaydetti.