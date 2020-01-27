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Kuir Kıbrıs:Ceza Yasası’nın değişiminin 6. yılında savunuculuk çalışmalarına devam

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Kuir Kıbrıs, Ceza Yasası’nın değiştirilmesinin altıncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, savunuculuk çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini kaydetti.
Kuir Kıbrıs:Ceza Yasası’nın değişiminin 6. yılında savunuculuk çalışmalarına devam

Konuyla ilgili Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamada “Yapılan değişikliklere rağmen yıllar içinde Kuir Kıbrıs Derneği olarak yaptığımız gözlemlere göre değişen yasa maddeleri nefret söylemini cezalandırmada yetersiz kalmaktadır” denildi.

Şu sıralar, KKTC Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin, Ceza Yasası’ndaki “Nefret Söylemi”yle ilgili değişiklikleri görüştüğü belirtilen açıklamada, “Komite’de, Kuir Kıbrıs Derneği olarak bizlere de yer verilmesini önemsemekte ve Komite’nin attığı adımları yakından takip etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti: “Fakat LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişimi için uzun yıllar mücadele eden bir dernek olarak belirtmek isteriz ki ülkemizde hak ihlalleri çeşitli alanlarda devam etmekte ve yapılacak olan değişiklikler olumlu yönde bir adım olsa da hak ihlallerinin önlenmesi ve tüm LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişimi için yapılan değişikliklerden daha fazlasına ihtiyacımız vardır.”

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