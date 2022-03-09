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Kuleba: Görüşme, Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek"
Kuleba: Görüşme, Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya'da yapılacak görüşme hakkında açıklama yaptı.

Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" dedi.

Rusya Dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da  sabah yaptığı açıklamada, Lavrov'un Antalya'daki uluslararası diplomatik foruma uçacağını ve Kuleba ile "temas"ının burada gerçekleşmesinin planlandığını söyledmişti.

Antalya'dan dünyaya diplomasi kanalları açık mesajı

İki ülkenin dışişleri bakanları bu süreçte ilk olarak Türkiye'de bir araya gelecek. Görüşmenin adresi Antalya aynı zamanda Diplomasi Forumu'na da ev sahipliği yapacak.

Diplomasi kanallarının açık olduğu buradan verilecek mesajla tüm dünyaya duyurulacak.

Antalya iki milletin barış içinde yaşadığı kentlerden biri

Turizmin başkenti hem Rusların hem de Ukraynalıların en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak göze çarpıyor.

Kent genelinde yerleşik yabancıların çoğu Ukraynalı veya Rus. Bu da Antalya'yı iki milletin barış içinde yaşadığı kentlerden biri olarak öne çıkarıyor.

Toplantıda alınacak kararlara ise tüm dünya dikkat kesilecek. Lavrov-Kuleba görüşmesinin barışa açılacak yolda önemli bir kilometre taşı olması umut ediliyor. 

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