Külliye eylemcisi 2 kişiye gözaltı (Güncellendi)

Külliye eylemine katılanlardan 2 kişiye gözaltı .

Külliye yapımını protesto eylemine katılan 2 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin daha fazla kişiyi göz altına almak için harekete geçtiği de öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı konuyla ilgili olarak açıklama yaptı...

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi binasının yapılmasına karşı dün gerçekleştirilen eylem sırasında, polis ile bazı eylemciler arasında yaşanan arbede sırasında görevli polisi darp edip görevinden men ettiği tespit edilen iki kişi tespit tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.